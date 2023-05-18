因攜帶短刀遭養老院報警 澳洲警方電擊95歲嬤

95歲高齡的奶奶因為在養老院持有短刀而遭電擊(示意圖)。(Pexels)

澳洲 媒體今天報導，澳洲警方在養老院 內對一名高齡95歲、罹患失智 症的奶奶進行電擊，傷勢不明的奶奶隨後被送醫治療。

法新社引述當地媒體報導稱，這名奶奶叫做諾藍德（Clare Nowland）。據報新南威爾斯州（New South Wales）養老院「亞蘭比小屋」（Yallambee Lodge）的員工因為諾藍德身上帶了一把短刀而報警。

新南威爾斯州警方透過聲明指出，諾藍德「於警方在一間養老院處理案件的過程中受傷」。聲明並未提到警方有動用電擊槍。

警方表示，事發後，諾藍德在庫馬鎮醫院（Cooma District Hospital）留院觀察。聲明還提到，警方的重大事件應對小組將就這起事件展開調查，但未說明進一步細節。

雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，諾藍德有8名子女，警方抵達養老院時，她拄著助行器，手上拿著短刀，因而遭到電擊。

經營養老院的斯諾瑞摩納洛地區委員會（Snowy Monaro Regional Council）證實，院內發生一起「事件」，並且強調「值此艱難時刻」，委員會將「支持我們的員工、院內住民及其家庭」。

澳洲廣播公司（ABC）曾報導，諾藍德80歲時，曾在首都坎培拉（Canberra）「跳傘慶生」。

據報她已住在養老院5年，家人目前在醫院陪伴她。諾藍德的家屬拒絕就此事發表評論，院方也未回應媒體詢問。