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英相蘇納克：英美立場一致 考慮限制英企對中國投資

編譯黃淑玲／綜合外電
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）18日抵達日本，與夫人阿克莎塔（Akshata Murty）步下專機。（美聯社）
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）18日抵達日本，與夫人阿克莎塔（Akshata Murty）步下專機。（美聯社）

英國首相蘇納克周三（17日）說，他正在考慮加強出口管制與限制英國企業對中國的投資。他強調自己的對中國政策，與美國總統拜登「非常一致」。

蘇納克周三出發前往日本出席七大工業國集團（G7）峰會，他對彭博資訊表示，「這絕對是我們將要談論的議題」。

彭博指出，在北京干擾台灣之際，中國問題預期會是此次G7峰會的關鍵主題，七國領袖計劃討論所謂的經濟脅迫，同時尋求強化出口管制，培養供應鏈韌性。

美國一直遊說其他G7國家，加強審查其企業在人工智慧（AI）等敏感領域對中國的投資。蘇納克提到，英國參與了相關討論，並且對這樣的做法持開放態度。蘇納克預定在這次G7峰會中，主持有關經濟安全的討論。

彭博先前曾有報導，雖然美國希望促成其他國家對北京採取更強硬路線，但歐洲國家私下青睞比較迂迴的做法。蘇納克最新的談話暗示，因為美國也還在仔細考慮他們自己的做法，所以本周不會宣布關於限制企業海外投資的具體措施。

但他強調，「我想表達的一點是，我們對待中國的做法總體上（與美國）非常一致。關於出口管制，我們還會另外再討論」。

G7 投資 英國

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