我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

開放關係「給我足夠性愛」 辣嬤交往720人 交友軟體被鎖

聯合新聞網／ 即時報導
安卓莉亞表示她的交友軟體帳號在4個月前被刪除，原因是因為她的身材太火辣。(取材自Instagram)
安卓莉亞表示她的交友軟體帳號在4個月前被刪除，原因是因為她的身材太火辣。(取材自Instagram)

曾因為在健身房錄影遭健身房經理制止而引發熱議，巴西籍美魔女健身網紅近期又遇衰事，讓她的「性福」出現危機。

據「每日星報」報導，在倫敦生活的50多歲巴西籍健身網紅安卓莉亞（Andrea Sunshine）早已當上阿嬤，但仍然擁有緊緻的身材，曾因為在健身房運動時錄下自己運動的影片，而遭健身房經理嗆聲「妳很有名嗎？」引發網友議論。

近期，安卓莉亞再遇衰事，她因為「太火辣了」，所以交友軟體帳號在四個月前被刪除。安卓莉亞稱交友軟體上有眾多追求者，她想與每個配對到的人交流，但難度太高，因為人數實在太多了。安卓莉亞猜測，可能是因為有人不滿自己被拒絕，所以檢舉她的帳戶，或是因為跟她配對的有上千人，帳號才被刪除。

安卓莉亞表示，現在只想要回帳號，「交友軟體非常適合我，因為我不是一個會整夜外出的人」、「好可惜，我才剛跟一個人建立起良好的關係」。

據報導，自安卓莉亞離婚之後，交往人數已達720人，也不吝於分享自己的性生活，表示在過去三年中，維持開放式關係，「這種關係能給我足夠的性愛」、「平均來說，我每周約會3至5個人」。此外，安卓莉亞也說自己每天都會收到50多則調情簡訊。

安卓 健身 巴西

上一則

法國前總統沙柯吉貪汙案敗訴 不用入獄須戴電子腳鐐

延伸閱讀

挺川變卦 4名新罕布夏州議員倒向德桑提斯

挺川變卦 4名新罕布夏州議員倒向德桑提斯
AV女優被騙砲？賣力演出抬頭驚覺「導演沒拿攝影機」

AV女優被騙砲？賣力演出抬頭驚覺「導演沒拿攝影機」
湯姆霍蘭德演人格分裂 「擁擠的房間」搞驚悚

湯姆霍蘭德演人格分裂 「擁擠的房間」搞驚悚
湯姆霍蘭德演人格分裂 「擁擠的房間」搞驚悚

湯姆霍蘭德演人格分裂 「擁擠的房間」搞驚悚

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？