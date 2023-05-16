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協助自殺或謀殺？結束罹癌妻命英老翁 賽普勒斯出庭

中央社尼柯希亞15日綜合外電報導
75歲的韓特(右)在賽普勒斯警員陪同下走出法庭。(美聯社)
75歲的韓特(右)在賽普勒斯警員陪同下走出法庭。(美聯社)

移居歐洲島國賽普勒斯的英國退休男子遭控謀殺罹患絕症的妻子，他昨天出庭時表示，是在妻子一再「哀求」下，才不情願地結束她的性命。

英國「衛報」（The Guardian）報導，現年75歲的韓特（David Hunter）承認於2021年12月18日晚上在家中徒手悶死妻子。韓特是領養老金的英國退休礦工，與妻子定居賽普勒斯西南部濱海小鎮巴福斯（Paphos）郊外。

法新社報導，韓特告訴巴福斯刑事法院：「我不想這樣做，我說『不』。」他表示，自己最終仍在妻子「哭求之下」同意。

安樂死在信奉東正教為主的賽普勒斯屬禁忌，由於沒有協助自殺相關法律，這是一起前所未見的案件。若遭定罪，韓特將面臨25年監禁。

韓特表示，74歲妻子珍妮絲（Janice）罹患血癌並接受輸血治療。2021年12月結束生命前已經沒辦走樓梯上樓，兩人只能睡在家中一樓的躺椅上。珍妮絲一再要求韓特結束她的性命。

韓特表示，他也曾祈求能夠改變妻子尋死念頭的「奇蹟或好事情發生」，並強調相關行動未經事先計畫。他最終默許妻子的願望，在起居室悶死了她。

青少年時期就相戀的這對夫妻已經在一起59年。

事發後韓特服用過量處方藥並且飲酒企圖自殺，被警方發現後，他被送進精神病院10天。

幫助海外英國公民的法律扶助組織「海外法律諮詢」（Justice Abroad）負責人波拉克（Michael Polak）是韓特的委任律師。波拉克表示：「今天對戴維（韓特的名字）來說是情緒激動、非常艱難的一天。不過，終於能夠解釋發生過的事，也讓他如釋重負。」

波拉克表示，今天的證詞展現出「戴維有多愛他的妻子」。

韓特此前不承認謀殺指控，以協助自殺進行抗辯，但檢察官哈吉季魯（Andreas Hadjikyrou）向法庭表示，沒有證據證明這對夫妻合意。

審判明天繼續進行，屆時將傳喚更多證人出庭作證。

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