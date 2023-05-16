杜魯多訪南韓 加韓雙邊會談料聚焦礦產與安全議題

加拿大總理杜魯多抵達首爾。（路透）

加拿大 總理杜魯多 今天抵達首爾，將與南韓 總統尹錫悅進行雙邊會談，兩國尋求加強安全與電池關鍵礦產方面的合作。

路透報導，南韓國家安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）表示，尹錫悅與杜魯多（Justin Trudeau）計畫在明天進行雙邊會談與聯合記者會，隨後舉行正式晚宴。

金泰孝表示，杜魯多這次訪問是加拿大領袖9年來首次訪韓，將慶祝兩國建交60周年，雙方會就未來60年夥伴關係藍圖發表聯合聲明。

這兩個美國盟友一直在探討深化電動車電池關鍵礦產方面的合作，並加強情報共享。

金泰孝表示：「兩位領袖將深入討論如何建立基於規則的國際秩序，包括北韓人權問題，並將發起高層經濟和安全對話，加強關鍵礦產合作。」

南韓官員透露，尹錫悅與杜魯多將會簽署一項關於關鍵礦物供應鏈、清潔能源轉化和能源安全合作的協議。

加拿大因鋰、鈷與鎳等電池原料的礦產蘊藏豐富，一直試圖擴大電動車產業。

兩國領袖於去年9月會晤時同意深化礦產供應鏈合作，作為應對氣候變遷減排努力的一環。

在中美日益激烈的競爭之際，加韓兩國還尋求推進包括情報共享在內的安全合作。

自加拿大於2018年逮捕華為科技公司高級主管孟晚舟，北京隨後以間諜罪逮捕2名加拿大人以來，兩國間外交緊張情勢不斷升溫。

渥太華上周驅逐一名駐多倫多的中國外交官員後，中國採取對等反制措施，驅逐1名駐上海的加拿大外交官員。

尹錫悅對南韓最大貿易夥伴中國行事謹慎，但對台海緊張局勢直言不諱。尹錫悅上月接受路透專訪談及台灣議題後，首爾和北京爆發激烈言辭交鋒。