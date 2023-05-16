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氣旋摩卡襲緬甸釀60死 村民收拾殘局、尋失蹤親人

中央社／仰光16日綜合外電報導
熱帶氣旋摩卡（Mocha）造成的死亡人數於今天增至60人。（Getty Images）
熱帶氣旋摩卡（Mocha）造成的死亡人數於今天增至60人。（Getty Images）

根據緬甸地方領袖和軍政府支持的媒體，熱帶氣旋摩卡（Mocha）造成的死亡人數於今天增至60人。目前村民正試圖收拾殘破家園，同時等候外界的援助和支持到來。

摩卡14日登陸時風速高達每小時195公里，導致電塔倒塌、木造漁船化為碎片。

地方領袖在現場告訴法新社，若開邦（Rakhine）的布馬村（Bu Ma）和鄰近的空多卡村（Khaung Doke Kar）至少有41人死亡，當地居民多為被壓迫的穆斯林少數族裔洛興雅人。

根據緬甸廣播電視台（MRTV），若開邦首府實兌（Sittwe）以北的拉德堂鎮（Rathedaung）某村莊發生寺院倒塌事故，造成13人死亡；鄰村也有一名女子因建物倒塌喪生。

實兌市附近的布馬村首長卡羅（Karlo）說：「死亡人數還會增加，因為失蹤人數超過100人。」

在附近有一名66歲父親在女兒墳前祈禱，她的遺體今天上午才剛被發現。

這名父親告訴法新社：「氣旋來之前我身體狀況不好，所以我們拖到遷離的時間。我們想移動的時候，浪馬上就來捲走我們。我剛才在村子的湖裡找到她的遺體，馬上將她下葬，我想不出任何話來表達我的失落。」

法新社記者表示，海岸邊還有其他居民沿路尋找被暴潮捲走的家人。

緬甸國營媒體昨天報導有5人死亡，但未提供細節。

緬甸 熱帶氣旋

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