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戰後最大宗藝術品竊案 5人遭德國法院判刑

中央社／德勒斯登16日綜合外電報導
發生在德國的現代史上規模最大的藝術品竊盜案。（美聯社）
發生在德國的現代史上規模最大的藝術品竊盜案。（美聯社）

德國法院今天判處犯罪集團5名成員最高6年3個月徒刑，罪名是從德勒斯登一間博物館偷走無價的18世紀珠寶。媒體形容，這是現代史上規模最大的藝術品竊盜案。

法新社報導，2019年11月25日，竊賊闖入位於德國東部城市德勒斯登（Dresden）的綠穹珍寶館（The Green Vault Museum），竊取至少3套18世紀初、總價超過10億歐元的珠寶，包括鑽石與紅寶石。後來其中4名被告達成認罪協商，換取追回部分贓物。

遭到定罪的是以柏林為大本營的雷莫家族（Remmo clan）成員，該家族因為與德國組織犯罪的關係網絡而惡名昭彰。

德勒斯登法院以武裝搶劫、加重縱火和嚴重身體傷害等罪名，分別判處其中3人不到6年至6年多徒刑。另外2人犯案時尚未成年，分別被判處5年和4年4個月徒刑。

第6名被告被無罪開釋，因為他提出有力的不在場證明，顯示案發當時他在柏林一間醫院接受急診手術

然而，上述認罪協商招致外界批評。柏林檢察官協會主席克尼斯佩（Ralph Knispel）指出，檢方並未要求被告揭露其同謀，以換取較輕刑罰。

截至目前，約有40名據信參與策劃本案的嫌犯仍遭通緝。

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