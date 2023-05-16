我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Cindy陳潛逃記／鑽監控漏洞 騙過所有人

前助理指控朱利安尼 以200萬元價格出售總統豁免

菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演 因應未來可能威脅

中央社／馬尼拉16日專電
菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演。（中央社）
菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演。（中央社）

印太地區緊張升溫之際，菲律賓和澳洲陸軍昨天展開「盟友」聯合軍演，訓練城鎮戰、叢林戰及情報、監控、偵察等技能以提高戰力，因應未來可能的威脅並維護區域安全。

菲律賓陸軍今天表示，本次「盟友」（Kasangga）演習5月15日開幕，由114名菲律賓陸軍第2步兵師士兵和43名澳洲士兵並肩訓練，將進行到6月23日。

菲律賓與澳洲陸軍將共同演練城鎮作戰追蹤、叢林戰和生存訓練、長程射擊、戰術戰鬥傷患救護及機敏場所開發（sensitive site exploitation）、情報、監控、偵察行動等。

GMA新聞網報導，菲國陸軍第2步兵師助理師長比雅瑞爾（Augusto V. Villareal）說，這次演習菲方將進行「提高我們陸軍能力的訓練」，這些演練只是為了提高防禦態勢，以因應菲律賓未來可能遭遇的攻擊和威脅。

他表示，菲方將向澳洲陸軍學習城鎮戰知識和技能。

澳洲駐菲律賓武官巴塔（Paul Joseph Barta）說，菲國陸軍第2步兵師有「叢林戰士」美譽，澳洲軍隊將向他們學習叢林戰和生存技能。

他表示，菲律賓和澳洲陸軍將藉由這次演習增進聯合行動力，以維護區域安全。

澳洲

上一則

中國墨西哥搶種火龍果 越南打哆嗦一哥地位不保

下一則

戰後最大宗藝術品竊案 5人遭德國法院判刑

延伸閱讀

洗衣機被螞蟻大軍入侵 澳洲女子出奇招洗2次衣服

洗衣機被螞蟻大軍入侵 澳洲女子出奇招洗2次衣服
RCEP在6月2日全面實施 菲律賓完成生效程序

RCEP在6月2日全面實施 菲律賓完成生效程序
對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權

對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權
澳洲貿易部長結束訪中 否認空手而返

澳洲貿易部長結束訪中 否認空手而返

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
查理三世加冕後的首張王室大合照，無哈利王子。(Getty Images)

英王室公布大合照 少了兩位王子

2023-05-10 02:28

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生
台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」
川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」
人前手牽手 背後下毒手？背叛成性3星座 第1名是補刀王

人前手牽手 背後下毒手？背叛成性3星座 第1名是補刀王