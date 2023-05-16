菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演 因應未來可能威脅

菲律賓與澳洲陸軍聯合軍演。（中央社）

印太地區緊張升溫之際，菲律賓和澳洲 陸軍昨天展開「盟友」聯合軍演，訓練城鎮戰、叢林戰及情報、監控、偵察等技能以提高戰力，因應未來可能的威脅並維護區域安全。

菲律賓陸軍今天表示，本次「盟友」（Kasangga）演習5月15日開幕，由114名菲律賓陸軍第2步兵師士兵和43名澳洲士兵並肩訓練，將進行到6月23日。

菲律賓與澳洲陸軍將共同演練城鎮作戰追蹤、叢林戰和生存訓練、長程射擊、戰術戰鬥傷患救護及機敏場所開發（sensitive site exploitation）、情報、監控、偵察行動等。

GMA新聞網報導，菲國陸軍第2步兵師助理師長比雅瑞爾（Augusto V. Villareal）說，這次演習菲方將進行「提高我們陸軍能力的訓練」，這些演練只是為了提高防禦態勢，以因應菲律賓未來可能遭遇的攻擊和威脅。

他表示，菲方將向澳洲陸軍學習城鎮戰知識和技能。

澳洲駐菲律賓武官巴塔（Paul Joseph Barta）說，菲國陸軍第2步兵師有「叢林戰士」美譽，澳洲軍隊將向他們學習叢林戰和生存技能。

他表示，菲律賓和澳洲陸軍將藉由這次演習增進聯合行動力，以維護區域安全。