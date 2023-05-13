反對派指控普亭操弄土耳其大選 厄多安駁斥

土耳其總統厄多安12日反駁對手指控土國選舉遭俄羅斯干預的說法。(路透)

土耳其關鍵的總統大選將於周末登場，反對派指控俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）黑手介入操弄選戰，土國總統厄多安（Recept Tayyip Erdogan）今天挺身捍衛普亭。

綜合法新社與英國 廣播公司新聞網（BBC News）報導，反對派候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）正嚴厲挑戰掌權20年的強人總統厄多安。

基里達歐魯並未對他指控普亭干預選戰的說法提供細節。

厄多安的長期競爭對手基里達歐魯昨天指控未具名的俄羅斯行為人散布旨在影響14日投票結果的「深偽技術（deep-fake）」造假訊息和其他惡意造假的訊息。

克里姆林宮「強烈」否認這番指控，厄多安今天在電視轉播的造勢活動上挺身為普亭說話。

厄多安說：「凱莫爾（基里達歐魯）先生正在攻擊俄羅斯、普亭先生。你若攻擊普亭，我不會同意。」

「我們與俄羅斯關係的重要性不亞於我們與美國的關係。」

厄多安在俄羅斯全面入侵烏克蘭的行動中，始終與普亭維持良好合作關係。

土耳其受益於俄羅斯能源進口的折扣，並拒絕同意西方對克里姆林宮祭出的制裁。

民調顯示，厄多安與基里達歐魯競爭激烈，難分軒輊。

基里達歐魯日前告訴英國廣播公司，若是在總統大選中勝出，他將重新調整土耳其的方向，優先考慮與西方的關係，而非克宮。