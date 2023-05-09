加拿大硬起來？驅逐中國外交官 孟晚舟事件後加中齟齬升級

加拿大外長趙美蘭8日宣布，中國駐加拿大外交人員趙巍因涉及威脅加國議員，已被列為不受歡迎人物，驅逐出境。中加關係再惡化。（美聯社）

因中國領事官員趙巍參與威脅加拿大 國會議員莊文浩及其親人，加拿大宣布驅逐趙巍。有專家表示，繼華為財務長孟晚舟事件後，這次驅逐外交官是加中關係進一步惡化的例證。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）上周引述加拿大安全情報局（CSIS）一份機密文件和國安人士的說法，指中國因不滿莊文浩（Michael Chong）批評中國人權紀錄，又領頭發起譴責北京對新疆維吾爾人種族滅絕的動議，計畫恐嚇莊文浩和其在香港 的親人。

中國駐多倫多總領事館官員趙巍參與此事。

輿論喧騰一周後，總理杜魯多（Justin Trudeau）和外交部長趙美蘭（Melanie Joly）宣布趙巍為不受歡迎人士，要求他限期離境。

莊文浩認為雖然政府幾年前就該這麼做，但仍有意義。他說，「加拿大在某種程度上已成為外國干涉威脅活動的遊樂場」，「我希望這向威權國家發出一個明確的訊息，駐在我國的外交官不應該涉及這種活動」。

51歲的莊文浩生於安大略省，父親是來自香港的移民，母親是荷蘭裔。他和香港的親人原本常聯繫，但因為中國對香港的壓迫和其他違反人權民主的行為日益惡化，莊文浩加大批評中國的力度，也讓他決定與香港親人切斷聯繫。

中國前駐加大使盧沙野 也曾差點被驅逐

加拿大約克大學副教授沈榮欽對中央社表示，這顯示加拿大對中國已沒有太多顧忌，可展現越來越強硬態度。

他說，之前孟晚舟事件發生時，當時的中國駐加大使盧沙野沒有擔任協調者角色，反而擺出戰狼姿態，批評加拿大政府「西方國家自大」、「白人至上主義」，當時加拿大曾考慮將盧沙野驅逐出境，最終為避免事態惡化而作罷。「這一次不同了，決定驅逐中國領事，只用了一個星期時間。」

渥太華大學科學、社會與政策研究所資深研究員瑪奎格-強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）則說，早就該驅逐趙巍了，儘管可能會受到中國報復，但這是必要的舉措，不能姑息中國的脅迫和恐嚇行為。

她表示：「加拿大不需要戰戰兢兢面對中國，加拿大出口中國的貿易額占整體貿易額不到5%；依目前的國際局勢來說，中國也不可能再任意拘捕加拿大人作為人質。」

和莊文浩一樣，因為批評中國人權，2021年就被中國列為制裁對象的前加拿大眾議員趙錦榮說：「很多華裔加拿大人受著類似的苦。無論是莊文浩或是當年的我，因身為立法者而被中國制裁無可厚非，但我們的親人何其無辜？為什麼要遭遇類似株連九族的情況？這不是文明國家的表現。」

加拿大眾議院今天通過一項動議，包括：政府須建立外國代理人登記制；對外國干預加拿大選舉展開公開調查；關閉加拿大境內的中國警察站；驅逐所有捲入滲透干預活動的中國外交官。