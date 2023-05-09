我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

加拿大硬起來？驅逐中國外交官 孟晚舟事件後加中齟齬升級

中央社／溫哥華8日專電
加拿大外長趙美蘭8日宣布，中國駐加拿大外交人員趙巍因涉及威脅加國議員，已被列為不受歡迎人物，驅逐出境。中加關係再惡化。（美聯社）
加拿大外長趙美蘭8日宣布，中國駐加拿大外交人員趙巍因涉及威脅加國議員，已被列為不受歡迎人物，驅逐出境。中加關係再惡化。（美聯社）

因中國領事官員趙巍參與威脅加拿大國會議員莊文浩及其親人，加拿大宣布驅逐趙巍。有專家表示，繼華為財務長孟晚舟事件後，這次驅逐外交官是加中關係進一步惡化的例證。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）上周引述加拿大安全情報局（CSIS）一份機密文件和國安人士的說法，指中國因不滿莊文浩（Michael Chong）批評中國人權紀錄，又領頭發起譴責北京對新疆維吾爾人種族滅絕的動議，計畫恐嚇莊文浩和其在香港的親人。

中國駐多倫多總領事館官員趙巍參與此事。

輿論喧騰一周後，總理杜魯多（Justin Trudeau）和外交部長趙美蘭（Melanie Joly）宣布趙巍為不受歡迎人士，要求他限期離境。

莊文浩認為雖然政府幾年前就該這麼做，但仍有意義。他說，「加拿大在某種程度上已成為外國干涉威脅活動的遊樂場」，「我希望這向威權國家發出一個明確的訊息，駐在我國的外交官不應該涉及這種活動」。

51歲的莊文浩生於安大略省，父親是來自香港的移民，母親是荷蘭裔。他和香港的親人原本常聯繫，但因為中國對香港的壓迫和其他違反人權民主的行為日益惡化，莊文浩加大批評中國的力度，也讓他決定與香港親人切斷聯繫。

中國前駐加大使盧沙野 也曾差點被驅逐

加拿大約克大學副教授沈榮欽對中央社表示，這顯示加拿大對中國已沒有太多顧忌，可展現越來越強硬態度。

他說，之前孟晚舟事件發生時，當時的中國駐加大使盧沙野沒有擔任協調者角色，反而擺出戰狼姿態，批評加拿大政府「西方國家自大」、「白人至上主義」，當時加拿大曾考慮將盧沙野驅逐出境，最終為避免事態惡化而作罷。「這一次不同了，決定驅逐中國領事，只用了一個星期時間。」

渥太華大學科學、社會與政策研究所資深研究員瑪奎格-強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）則說，早就該驅逐趙巍了，儘管可能會受到中國報復，但這是必要的舉措，不能姑息中國的脅迫和恐嚇行為。

她表示：「加拿大不需要戰戰兢兢面對中國，加拿大出口中國的貿易額占整體貿易額不到5%；依目前的國際局勢來說，中國也不可能再任意拘捕加拿大人作為人質。」

和莊文浩一樣，因為批評中國人權，2021年就被中國列為制裁對象的前加拿大眾議員趙錦榮說：「很多華裔加拿大人受著類似的苦。無論是莊文浩或是當年的我，因身為立法者而被中國制裁無可厚非，但我們的親人何其無辜？為什麼要遭遇類似株連九族的情況？這不是文明國家的表現。」

加拿大眾議院今天通過一項動議，包括：政府須建立外國代理人登記制；對外國干預加拿大選舉展開公開調查；關閉加拿大境內的中國警察站；驅逐所有捲入滲透干預活動的中國外交官。

加拿大 香港 盧沙野

上一則

將展開激戰？俄撤離烏南1600人 扎波羅熱核站陷「瘋狂恐慌」

下一則

安倍遇刺後…韓統一教8000對新人集體婚 日記者採訪遭斥

延伸閱讀

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交

盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交
習近平為何此時致電澤倫斯基？美媒：為盧沙野收拾善後

習近平為何此時致電澤倫斯基？美媒：為盧沙野收拾善後
學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋

學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台