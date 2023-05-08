南韓統一教8千對新人集體婚禮 現場戒備森嚴

統一教大型婚禮已經行之有年（截自推特）。

世界和平統一家庭聯合會（統一教）7日在南韓 加平舉行睽違3年的國際集體婚禮。現場戒備森嚴，前往現場試圖採訪的日本 記者遭到嚴厲喝止。

南韓媒體Newsis報導，這場集體婚禮共有來自全球150個國家、約8000對新人參加。部分新人親自到場，也有人透過線上參加。

新人來自南韓、日本、美國、英國、奧地利、巴西、台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡等國，婚禮由統一教已故創辦人文鮮明的妻子、80歲的現任會長韓鶴子主持。

除了新人，現場還有親屬以及統一教和社會高層人士，共計約3萬人出席。這是統一教自2020年2月以來，時隔3年再次舉辦國際集體婚禮。2021年與2022年的集體婚禮均因疫情取消，改採線上模式或舉辦較小規模婚禮。

富士電視台新聞網（FNN）報導，根據教會，日本今年有993人參加集體婚禮，其中554人親自到場，439人透過線上參加。

記者到現場採訪，發現會場周邊停滿大型遊覽車，且由於這是前日本首相安倍 晉三去年遇刺後，統一教首次舉辦集體婚禮，現場戒備森嚴。

槍殺安倍晉三的犯嫌山上徹也母親是統一教教友。山上徹也供稱，母親因為大量捐款給統一教而破產，因此對統一教心生恨意，才會鎖定他認為與教會有關聯的安倍行凶。

記者前往會場試圖拍攝，遭到警衛喝斥，「不要亂拍，我警告你！」。也有教友用日語對記者大喊，「你這是在幹嘛！」、「你從哪裡來的？」。

記者回應，「這是公家道路，應該沒有不能拍攝的問題」，但依舊遭到對方鳴笛，用手阻擋拍攝。

記者採訪參加婚禮的日本教友，對方表示，今年的婚禮和過去比起來稍有變化，「感覺20、30歲的人變多了，國際新人也變多了，沒看到太多日本人，反而是歐洲人更多。感覺時代變了」。

統一教於1954年由文鮮明在南韓創立，1970年代和1980年代曾在全球掀起熱潮。

安倍遇刺後，日本首相岸田文雄下令政府展開調查，統一教在日本恐因此喪失註冊宗教組織可享有的免稅待遇。