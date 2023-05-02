執政黨潘尼亞當選鞏固巴拉圭右翼 為對外談判提供力量

巴拉圭總統大選4月30日投票，代表執政黨紅黨的前財政部長潘尼亞勝選。(Getty Images)

巴拉圭總統大選4月30日投票，代表執政黨紅黨的前財政部 長潘尼亞勝選，鞏固了巴拉圭右翼的權力，並賦予紅黨與巴西 重新談判「伊泰普條約」的堅實政治基礎。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導分析，潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）的當選還可以給紅黨（Colorado Party, ANR）主席、巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）一張王牌，與美國就其涉嫌的罪行採取更溫和的立場進行談判，交換巴拉圭與台灣保持外交關係。

巴拉圭非政府組織「民主種子」（Sementes para a Democracia）執行主任、政治分析家費拉拉（Marta Ferrara）評估指出，這是紅黨自獨裁政權垮台以來最大的勝利，除了在國會兩院贏得多數席位，並贏得17個州政府和州議會中的15個，對巴拉圭反對派來說是一場災難性的失敗。

巴拉圭中間派和左派組成的反對派在選前鬧分裂，反建制派挑戰者顧巴斯（Paraguayo Cubas）做為第三股力量出現，給予前總統魯戈（Fernando Lugo）領導的左派重重一擊。

代表左派藍黨（PLRA）的政治老將艾里格里（Efraín Alegre，另譯阿列格雷）只拿下約27%選票，與潘尼亞的43%選票相差多達16個百分點；2018年選舉，艾里格里也輸給代表紅黨的現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），但相差不到4個百分點。

費拉拉指出，艾里格里是因放棄中間派並與右翼結盟而失去選票。

「伊泰普條約」（Tratado de Itaipu）在4月26日滿50年，可以重新協商，主要對話將是關於財務基礎和電力服務成本的附件C。

伊泰普水力發電廠是巴西與巴拉圭兩國共同建造，每個國家有權分配到50%的能源，由於巴拉圭的經濟規模比巴西小，只消費獲分配到那一半的15個百分點，其餘35個百分點通過巴西電力公司（Eletrobrás）出售給巴西。

巴拉圭認為，與國際能源市場價格相比，巴西支付的價格太低，所以希望能夠調整伊泰普水力發電廠協議條款的鴻溝，以國際市場價格出售，包括出售給其他國家。

巴拉圭是全世界13個承認台灣的國家之一，中國正在強烈施壓各國改變立場。

亞松森諮詢公司Desa分析師柯達斯（Roberto Codás）指出，巴拉圭與台灣有著悠久的歷史關係，每年為巴拉圭政府帶來5000萬至1億美元的直接利益，而且可靈活運用。

柯達斯指出，美國向巴拉圭政府明確表示，巴拉圭和台灣之間外交關係延續符合美國的利益，奇怪的是美國自己在1979年將台灣換成了中國。

柯達斯分析，現在與中國建立更廣泛關係的壓力要大得多，因為巴拉圭從中國大陸進口幾乎所有內部消費的設備、機械、化肥等；巴拉圭的大豆、肉類和糖出口商也在施壓，讓他們可以直接出口到中國市場，而不需要再通過中間商。

巴拉圭反對派主張逐步靠攏北京 ，而總統當選人一直表示不會這樣做。但亞松森ABC彩色報（ABC Color）政治分析家瓦爾加斯（Enrique Vargas）認為，這可能成為紅黨主席卡提斯與美國政府之間談判的主題。

美國財政部今年1月以「貪腐猖獗破壞民主制度」為由制裁卡提斯，凍結他在美國的所有資產及權益。

瓦爾加斯認為，卡提斯是這次選舉的大贏家，他有條件與美國就台灣議題進行談判，甚至以此威脅美國：「如果不想我承認中國，就別來煩我。」