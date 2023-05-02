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蘇丹內亂逾43萬人逃難 激戰不停恐致災難性人道危機

中央社／日內瓦2日綜合外電報導
無人跡在蘇丹首都喀土穆地區拍到的空襲畫面。（路透）
無人跡在蘇丹首都喀土穆地區拍到的空襲畫面。（路透）

聯合國今天表示，蘇丹內亂已導致逾33萬人在境內流離失所、超過10萬人逃到其他國家。由於敵對將領間仍不顧停火協議而持續激戰，愈來愈多人警告恐發生「災難性」人道危機。

法新社報導，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。

空襲與砲火肆虐首都附近大喀土穆地區（greater Khartoum）大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。

但是更多人無力展開逃往邊境的艱鉅旅程，被迫藏身這座人口500萬的城市，當地糧食補給、飲用水、電力持續減少。

聯合國機構國際移民組織（IOM）今天表示，估計這場戰鬥已經造成33萬4000人在國內流離失所。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人薩拉多（Olga Sarrado）則在瑞士日內瓦告訴記者：「現已從蘇丹逃到鄰國的人員當中估有逾10萬難民。逃亡者包括蘇丹難民、倉促返家的南蘇丹人，以及本來就以難民身分待在蘇丹的其他人。」

聯合國難民事務高級專員公署估計，隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。

聯合國蘇丹駐地協調員兼人道主義協議員狄恩（Abdou Dieng）在昨天的簡報會中警告，局勢正逐漸變成「徹頭徹尾的大災難」。

肯亞總統魯托（William Ruto）也說衝突已達「災難性程度」，交戰將領拒絕「聽從政府間發展組織（IGAD）、非洲聯盟（African Union）和國際社會的停火呼籲」。

魯托在與聯合國高階官員的線上會議中說，「不管有沒有達成停火」，找到辦法提供人道救濟是當務之急。

柏罕與達加洛2021年發動軍事政變，阻撓蘇丹過渡為民選文人統治。兩人反目之後公然藐視多項停火協議，最近一次協議為4月30日晚間同意延長停火72小時。

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