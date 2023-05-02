很閒？法經濟部長出小說 內含性愛橋段再惹議

現年54歲的法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）近日推出新小說，其中一頁的內容因爲有情色橋段，引起不小轟動。（Getty Images）

現年54歲的法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）近日推出新小說 ，其中一頁的內容因爲有情色橋段，引起不小轟動，遭批國家面臨經濟挑戰之際，還有時間寫作出書。

這本最新小說「美國賦格曲」（Fugue americaine，暫譯）是勒麥爾撰寫的第13本書，該書透過弗朗茲．韋特海默和奧斯卡 ．韋特海默（Franz and Oskar Wertheimer）兩兄弟視角窺探傳奇鋼琴家弗拉迪米爾．霍洛維茨（Vladimir Horowitz）的一生。

但該書其中一頁以情色和非常露骨的字眼，描寫奧斯卡和一位名叫茱麗亞（Julia）的女子發生性行為的過程，而這段內容在社群媒體 上受到廣泛嘲諷，並引發部分政客批評，認為勒麥爾應該把所有時間花在解決緊迫的國家問題上。

小說的出版時機恰逢國際信評機構惠譽調降法國債信評等，進一步加劇有關勒麥爾此時出書是否適當的爭論。

對此，勒麥爾發推文講述自己如何平衡政治和文學生活，針對外界好奇如何在擔任部長期間抽出時間寫作，他解釋，保持個人平衡至關重要，正如其他人可以從事園藝、遠足或參加文化活動等愛好一樣，寫作就是他的興趣愛好。

此前，負責社會經濟事務的國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa）才剛登上「花花公子」（Playboy）雜誌法國版4月至6月號封面，遭批不該在特殊時期，做出如此行為。