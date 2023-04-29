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南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平

中央社／首爾29日綜合外電報導
北韓官方媒體中央通信社(KCNA)29日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正(圖)說，南韓與美國本周針對強化南韓安全必要性所發表的「華盛頓宣言」，將使局勢惡化。(美聯社資料照片)
北韓官方媒體中央通信社(KCNA)29日報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正(圖)說，南韓與美國本周針對強化南韓安全必要性所發表的「華盛頓宣言」，將使局勢惡化。(美聯社資料照片)

北韓官方媒體中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正說，南韓與美國本周針對強化南韓安全必要性所發表的「華盛頓宣言」，將使局勢惡化。

綜合法新社和路透報導，握有大權的金與正說，北韓確信必須進一步完善自己的「核戰嚇阻力」；她並未在聲明中詳述相關細節。

北韓中央通信社提到，金與正說：「敵人愈是堅持舉行核戰演習、他們在朝鮮半島附近部署的核子設施愈多，我們就愈有權利自衛，這和他們（的作為）成正比。」

金與正的聲明是北韓首度針對南韓總統尹錫悅與美國總統拜登本周會面發表評論，同時也暗示北韓展現軍力和武器發展的循環將持續下去。

尹錫悅與拜登這次在華府會晤，在各方擔憂北韓不斷擴增飛彈及炸彈武器庫的情況下，美方承諾，有關任何可能與北韓發生的衝突，會讓南韓更深入瞭解美國的核子計畫。兩人也共同發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration），強化美國為南韓撐起的核保護傘。

美國也將派一艘海軍核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）造訪南韓，這是自1980年代以來首見，以表明美國保護南韓不受北韓攻擊的決心。

金與正說，華盛頓宣言「只會使東北亞和全世界的和平與安全面臨更嚴重的危險，這是永遠不會受到歡迎的行為」。

北韓 南韓 金與正

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