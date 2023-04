伊朗海軍扣押赴美油輪 指控「與伊朗船隻碰撞後企圖逃逸」

伊朗海軍27日在阿曼灣扣押了一艘準備開往美國德州的油輪,此舉在德黑蘭當局和華盛頓當局之間的緊張局勢加劇之際引起美國軍方譴責。(路透)

伊朗 海軍27日在阿曼灣(Gulf of Oman)扣押了一艘準備開往美國德州的油輪,此舉在德黑蘭當局和華盛頓當局之間的緊張局勢加劇之際引起美國軍方譴責。

華爾街 日報報導,伊斯蘭革命衛隊海軍(Navy of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution)27日下午1點15分扣押這艘名為「Advantage Sweet」的油輪、當時它正在通過國際水域。

「Advantage Sweet」由雪佛龍公司租用,裝載75萬桶原油後於25日離開科威特、準備前往美國休士頓。美國海軍表示油輪在扣押期間發出求救信號,美國海軍司令部指出「伊朗的行為違反國際法、破壞地區安全與穩定,伊朗政府應立即釋放油輪」。

伊朗官方媒體發表的聲明中則提到這艘油輪在波斯灣與一艘伊朗船隻相撞、造成數人受傷,更導致伊朗船隻的2名船員失蹤,伊朗方面表示「Advantage Sweet」隨後試圖逃跑並駛過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz),但伊朗海軍在阿曼灣攔截並扣押這艘船。

據悉,伊朗在過去2年中至少扣押5艘於中東航 行的商船、其中包括2022年5月扣押的2艘希臘油輪,當時此舉被視為對美國在希臘水域扣押滿載伊朗油輪的報復,最終伊朗於11月釋放這2艘油輪。