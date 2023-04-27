我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登難息南韓擁核聲

ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合邏輯」

在家休息挨流彈…女子「彈卡下體」痛不欲生緊急開刀

聯合新聞網／即時報導
女子在家中休息竟遭流彈擊中陰部。(取材自Journal of Surgery Case Reports)
女子在家中休息竟遭流彈擊中陰部。(取材自Journal of Surgery Case Reports)

非洲一名女子某天在家休息時，不知從哪射進一顆子彈，沒想到子彈就這樣射中女子的私密處，讓她痛不欲生，被緊急送到醫院就醫治療。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，日前國外發生全球第一起「子彈穿透外陰部」的醫學案例，相關研究已發表在《外科病例報告期刊》（Journal of Surgery Case Reports）中。

該研究指出，非洲索馬利亞一名不具名的24歲女子，某天在家中休息時遭流彈擊中。當時子彈打穿天花板，射中女子的私密處，女子立刻被送往當地醫院檢查。經過電腦斷層掃描後，醫生發現子彈卡在女子的陰蒂上，必須立刻取出子彈。

幸好由於子彈在穿過其他物品時降低了速度，因此沒有造成更嚴重的傷害，女子手術十分成功，第二天就出院回家休養，後續回診狀況也十分良好。研究指出，女性生殖器遭槍傷的情況較常出現於戰亂或治安較差的區域。常見的外陰部傷害通常是因不同運動造成的，包含騎跨傷、燒傷、動物或人類咬傷及性侵

之前曾有助產士在女性陰部發現指甲的甲片、筆蓋，甚至還有比基尼的泳褲。今年四月甚至有醫生在為患者檢查時，發現女子的陰道中有蟑螂屍體。

手術 醫學 性侵

上一則

英義合作備忘錄 重申台海和平穩定重要性

下一則

改善與美關係？智庫：中國不抱希望 但樂見美國.歐盟疏離

延伸閱讀

華童路殺案 巡警作證：2黑幫車駁火 前車被打出10彈孔

華童路殺案 巡警作證：2黑幫車駁火 前車被打出10彈孔
華裔男童被殺案：2黑幫車 高速路追逐交火釀悲劇

華裔男童被殺案：2黑幫車 高速路追逐交火釀悲劇
華童Jasper Wu屋崙高速路命案 彈殼來自幫派同一步槍

華童Jasper Wu屋崙高速路命案 彈殼來自幫派同一步槍
華裔男童被槍擊致死：幫派步槍交火 迎面射中車玻璃

華裔男童被槍擊致死：幫派步槍交火 迎面射中車玻璃

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場