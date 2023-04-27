我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合邏輯」

Meta提振科技 道指飆524點

西方援烏反攻 98%戰車到位 北約官員：烏國處有利位置

編譯周辰陽／即時報導
北約最高軍事指揮官表示，西方盟邦超過98%的戰鬥車輛已經到了。圖為情境示意圖。(美聯社)
北約最高軍事指揮官表示，西方盟邦超過98%的戰鬥車輛已經到了。圖為情境示意圖。(美聯社)

北約最高軍事指揮官26日表示，烏克蘭的西方盟邦為預期春季反攻而承諾及時提供的戰鬥車輛（combat vehicles）幾乎全部抵達了。

北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）兼美國歐洲司令部（EUCOM）司令卡沃里上將出席聯邦眾議院軍事委員會作證時表示，「超過98%的戰鬥車輛已經到了」。他說，「我非常確信，我們已經交付他們需要的軍品，我們也將繼續運補讓烏軍持續作戰」。

卡沃里向國會議員解釋了盟邦如何跟烏克蘭合作以確定戰爭需求，「我們檢查了好幾次，接著從我們的盟邦蒐集，他們非常慷慨，特別是關於戰車跟裝甲戰鬥車，我們一直在運往該國」，又指「烏克蘭正處在有利的位置」。

當國會議員問到拜登政府為什麼沒有趕緊運交先進的美國戰機，像是美國空軍的F-16給烏克蘭時，卡沃里表示，烏軍有其他更加緊迫的攻勢需求。

美方官員現在預期，烏軍最早在5月（下周）發動反攻。美國國防部負責國際安全事務的助理部長瓦蘭德告訴國會議員，先進的西方戰鬥機在烏克蘭優先次序表只排在「大約第八」，官員集中在具備「最高優先能力」的資源，「那就是空防、火砲與裝甲」。

美方官員表示，烏克蘭很少分享他們的作戰規畫細節，但反攻似乎有可能在烏國南部展開，包括沿著烏克蘭在亞速海的海岸線，接近俄羅斯占領的克里米亞半島。雖然烏克蘭官員稱目標是要攻破俄軍掘壕固守的防禦工事，並且造成大規模崩潰，但美國官員評估後認為，這場反攻很難把氣勢大幅轉變成有利於烏克蘭。

烏克蘭 北約 拜登

上一則

泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財

下一則

英義合作備忘錄 重申台海和平穩定重要性

延伸閱讀

北約助烏克蘭抗俄軍 1550部裝甲車230輛坦克到位

北約助烏克蘭抗俄軍 1550部裝甲車230輛坦克到位
新聞評論／習近平政策轉向 中烏通話像打普亭1巴掌

新聞評論／習近平政策轉向 中烏通話像打普亭1巴掌
西班牙軍援烏克蘭 6輛豹2A4型戰車運往波蘭

西班牙軍援烏克蘭 6輛豹2A4型戰車運往波蘭
俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟

俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我