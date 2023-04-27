西方援烏反攻 98%戰車到位 北約官員：烏國處有利位置

北約最高軍事指揮官表示，西方盟邦超過98%的戰鬥車輛已經到了。圖為情境示意圖。(美聯社)

北約 最高軍事指揮官26日表示，烏克蘭 的西方盟邦為預期春季反攻而承諾及時提供的戰鬥車輛（combat vehicles）幾乎全部抵達了。

北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）兼美國歐洲司令部（EUCOM）司令卡沃里上將出席聯邦眾議院軍事委員會作證時表示，「超過98%的戰鬥車輛已經到了」。他說，「我非常確信，我們已經交付他們需要的軍品，我們也將繼續運補讓烏軍持續作戰」。

卡沃里向國會議員解釋了盟邦如何跟烏克蘭合作以確定戰爭需求，「我們檢查了好幾次，接著從我們的盟邦蒐集，他們非常慷慨，特別是關於戰車跟裝甲戰鬥車，我們一直在運往該國」，又指「烏克蘭正處在有利的位置」。

當國會議員問到拜登 政府為什麼沒有趕緊運交先進的美國戰機，像是美國空軍的F-16給烏克蘭時，卡沃里表示，烏軍有其他更加緊迫的攻勢需求。

美方官員現在預期，烏軍最早在5月（下周）發動反攻。美國國防部負責國際安全事務的助理部長瓦蘭德告訴國會議員，先進的西方戰鬥機在烏克蘭優先次序表只排在「大約第八」，官員集中在具備「最高優先能力」的資源，「那就是空防、火砲與裝甲」。

美方官員表示，烏克蘭很少分享他們的作戰規畫細節，但反攻似乎有可能在烏國南部展開，包括沿著烏克蘭在亞速海的海岸線，接近俄羅斯占領的克里米亞半島。雖然烏克蘭官員稱目標是要攻破俄軍掘壕固守的防禦工事，並且造成大規模崩潰，但美國官員評估後認為，這場反攻很難把氣勢大幅轉變成有利於烏克蘭。