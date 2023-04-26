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成人網紅不交實體男友 宣稱擁7000「網公」每天放福利

聯合新聞網／ 即時報導
娜菈說自己有7000個網路男友，每天都會陪他們聊天。（取材自Instagram）
娜菈說自己有7000個網路男友，每天都會陪他們聊天。（取材自Instagram）

一名成人網紅近期分享自己的感情生活，表示自己目前有7000個「網公」，每天都要花時間陪伴這些「網路男友」。

據《鏡報》（Mirror）報導，25歲的娜菈（Nala Ray）已經單身好一陣子了。經營成人社群平台OnlyFans的她，在網路上有7000個虛擬男友。娜菈說，她每天起床都會問男友們睡得好不好，給男友發一些「福利」，也會陪男友們聊天，就跟真的女友沒兩樣。

她表示，因為她實在受不了占有慾很強的另一半，於是才想到要把OnlyFans上的粉絲當作男友。娜菈說，如果要在現實生活中跟一個普通男人交往，還得確保對方能接受她的工作型態，因此她乾脆轉而跟粉絲們「交往」，而且她覺得這樣的關係一點問題都沒有。

她提到，之前她曾交往過兩任男友，兩任都在交往一年以後因為對方沒安全感，或是她追求自由而分手。只要在現實生活中交男友，就得把一部分的精力放在他們身上，而且對方可能會因為她賺很多錢而自卑。她之前就曾試著跟一樣經營OnlyFans的網紅交往，不過對方因為自己賺得比娜菈少忌妒她，最後這段關係還是無疾而終。

娜菈光是經營OnlyFans每個月收入高達24萬英鎊（約29.9萬美元），她的「網路男友」們常陪她聊天，更說有了娜菈「生活更美好」，因此娜菈認為「網路」男友讓她很幸福，目前不考慮交現實男友。

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