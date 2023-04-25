行李有把「24K鍍金手槍」 美國女子遭澳洲邊防人員逮捕
美國與澳洲媒體25日報導，一名美國女子日前搭機從加州洛杉磯飛抵澳洲雪梨後，邊防人員在她的行李內發現了一把24K鍍金手槍，隨即將她逮捕與依法起訴。
CNN、NBC新聞與澳洲天空新聞引述澳洲邊防署（ABF）聲明報導，這位28歲的美國公民23日飛抵雪梨，沒有申報這把金槍，也沒有取得在澳洲進口或擁有槍械的許可證。報導指出，手槍並未上膛，ABF則沒有提及在武器旁邊發現彈藥。
根據報導，澳洲制定了一些世界上最嚴格的槍械法。其中，未經事前批准「故意」進口槍械對個人是非法行為，最高懲罰是10年有期徒刑。
官方聲明並未指認女子的身分，當局依照海關法的相關條文對她提出控告。該名女子24日在雪梨當地法院出庭應訊，雖然獲裁准交保，但必須每天向警局報到，直至5月10日再度出庭，同時被要求交出護照，並且不會申請補發，至於簽證狀態跟是否繼續在澳洲停留取決於法院裁決。ABF表示，根據法院裁定的結果，這名女子有可能被驅逐出境。
ABF執行與扣留貨物部門（Enforcement and Detained Goods ）的東區指揮官巴瑟斯特（Justin Bathurst）在聲明表示，這名女子被捕說明了ABF官員的認真態度與澳洲偵測技術的精密度，「ABF官員致力於通過跟執法部門夥伴的合作保護我們的社區，防止未註冊槍械等物品在邊境通過」。
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