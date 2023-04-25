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行李有把「24K鍍金手槍」 美國女子遭澳洲邊防人員逮捕

編譯周辰陽／即時報導
一名美國女子日前搭機從加州洛杉磯飛抵澳洲雪梨，邊防人員在她的行李內發現了一把24K鍍金手槍，隨即將她逮捕與依法起訴。（照片翻攝：abf.gov.au）
一名美國女子日前搭機從加州洛杉磯飛抵澳洲雪梨，邊防人員在她的行李內發現了一把24K鍍金手槍，隨即將她逮捕與依法起訴。（照片翻攝：abf.gov.au）

美國與澳洲媒體25日報導，一名美國女子日前搭機從加州洛杉磯飛抵澳洲雪梨後，邊防人員在她的行李內發現了一把24K鍍金手槍，隨即將她逮捕與依法起訴。

CNN、NBC新聞與澳洲天空新聞引述澳洲邊防署（ABF）聲明報導，這位28歲的美國公民23日飛抵雪梨，沒有申報這把金槍，也沒有取得在澳洲進口或擁有槍械的許可證。報導指出，手槍並未上膛，ABF則沒有提及在武器旁邊發現彈藥。

根據報導，澳洲制定了一些世界上最嚴格的槍械法。其中，未經事前批准「故意」進口槍械對個人是非法行為，最高懲罰是10年有期徒刑。

官方聲明並未指認女子的身分，當局依照海關法的相關條文對她提出控告。該名女子24日在雪梨當地法院出庭應訊，雖然獲裁准交保，但必須每天向警局報到，直至5月10日再度出庭，同時被要求交出護照，並且不會申請補發，至於簽證狀態跟是否繼續在澳洲停留取決於法院裁決。ABF表示，根據法院裁定的結果，這名女子有可能被驅逐出境。

ABF執行與扣留貨物部門（Enforcement and Detained Goods ）的東區指揮官巴瑟斯特（Justin Bathurst）在聲明表示，這名女子被捕說明了ABF官員的認真態度與澳洲偵測技術的精密度，「ABF官員致力於通過跟執法部門夥伴的合作保護我們的社區，防止未註冊槍械等物品在邊境通過」。

一名日前搭機飛抵澳洲雪梨的美國女子被邊防人員發現行李內有一把24K鍍金手槍。根據...
一名日前搭機飛抵澳洲雪梨的美國女子被邊防人員發現行李內有一把24K鍍金手槍。根據澳洲法律規定，未經事前批准「故意」進口槍械對個人是非法行為，最高懲罰達10年有期徒刑。照片翻攝：（abf.gov.au）

澳洲 加州 邊境

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