我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

俄副總理：計畫放棄使用美元和歐元

中國新聞組／即時報導
俄羅斯積極推動「去美元化」，讓人民幣未來的腳色受到關注。（美聯社）
俄羅斯積極推動「去美元化」，讓人民幣未來的腳色受到關注。（美聯社）

中國網路媒體「觀察者網」引述俄羅斯媒體報導指出，俄羅斯副總理諾瓦克（Aleksandr Novak）22日表示，俄羅斯對於能源交易結算正逐步改採本國貨幣。他指出，俄羅斯計畫在未來放棄使用美元和歐元，未來人民幣和盧布的角色將尤其重要。

諾瓦克當日接受俄羅斯Rossiya-1電視頻道採訪時說，「在減少使用美元或歐元方面，趨勢已經發生了很大變化。鑒於目前使用這些貨幣在我們的結算中存在的問題，我們的結算實際上轉向改用本國貨幣，這其中需要人民幣，也需要盧布」。

報導稱，負責能源事務的諾瓦克稱，俄中兩國在天然氣交易中已經使用人民幣支付，這一情況將繼續存在，部分石油交易也是如此，同時也有以盧布結算的情況。他補充說：「我們將繼續完善這些以本國貨幣進行的相互結算」。

諾瓦克還指出，事實上人們對於購買俄羅斯的能源產品「非常感興趣」。因此在他看來，有必要建立一種結算機制，這種機制只能用本國貨幣來實現。

諾瓦克於2020年出任俄羅斯副總理，先前他曾擔任俄羅斯能源部長，並且是俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）董事會成員。

觀察者網指出，諾瓦克早前接受塔斯社採訪時曾表示，未來使用本國貨幣的（能源）交易份額將會增加，中國人民幣、印度盧比、土耳其里拉和俄羅斯盧布的交易量正在增加。據他介紹，此類交易在市場上事實上已經「司空見慣」。

為應對西方制裁，俄羅斯日前宣布「不友好國家」在與俄羅斯進行天然氣交易時，必須以盧布結算。

去年3月31日，俄羅斯曾發布一項法令，要求歐洲天然氣買家在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設外幣和盧布兩個帳戶。歐洲買家必須以歐元或美元付款，然後再由該銀行將其兌換成盧布，並將盧布付款轉給俄氣。

俄羅斯 貨幣 天然氣

上一則

遭爆「不爽查理」拒赴加冕禮？梅根：報導不實

下一則

大馬路上「賽馬車」嚇壞路人 印度10嫌被捕

延伸閱讀

烏克蘭等國譴責盧沙野言論 轟中國「不配主持和平」

烏克蘭等國譴責盧沙野言論 轟中國「不配主持和平」
普亭親信警告G7 禁對俄出口將撕俄烏穀物協議

普亭親信警告G7 禁對俄出口將撕俄烏穀物協議
庫存百萬枚砲彈 南韓：願在特定條件下援助烏克蘭

庫存百萬枚砲彈 南韓：願在特定條件下援助烏克蘭
全球去年軍事支出大增 西歐+中歐已超越冷戰最後1年

全球去年軍事支出大增 西歐+中歐已超越冷戰最後1年

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜