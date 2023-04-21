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美國看牙昂貴 墨西哥小鎮每年低價攬客數十萬人

中央社／墨西哥洛斯阿勒戈多涅斯21日綜合外電報導
洛斯阿勒戈多涅斯（Los Algodones）鎮上4條主要街道就有約600名牙醫。(Getty Images)
洛斯阿勒戈多涅斯（Los Algodones）鎮上4條主要街道就有約600名牙醫。(Getty Images)

每年都有數十萬名美國人越過墨西哥邊境，來到洛斯阿勒戈多涅斯（Los Algodones）小鎮，為的不是陽光和沙灘，而是根管治療和瓷牙貼片。

法新社報導，鎮上4條主要街道就有約600名牙醫，他們提供的療程價格和美國相比便宜許多。

在邊界檢查站附近攬客的一名男子開玩笑說：「這是全球每平方公里牙醫密度最高的地方。」

對美國人來說，洛斯阿勒戈多涅斯更響亮的暱稱是「臼齒城」，早在網路讓選擇醫療照護服務變得更便利之前，這個名稱就靠著口耳相傳散播開來。

這座小鎮很久以前就樂於接受這個暱稱，現在甚至經營一個網址為molarcity.org的網站，幫助潛在病人挑選醫師、解決旅途後勤問題。

鎮上的競爭相當激烈，每個陽台上都掛著各種顏色的招牌，還有宣傳美白牙齒、拔牙和植牙折扣的傳單。

即使這裡牙醫比比皆是，仍有許多需求尚待滿足。

在11月至次年4月的旺季，來到「臼齒城」一日遊的美國人幾乎和鎮上的7000名居民一樣多。就連在酷熱的夏季，每天也約有2000人從加州、亞利桑那州或新墨西哥州來到這裡。

不管哪家診所的價目表，只要看一眼，就能明白這座小鎮的生意為何如此興隆。

65歲的加州人雷恩（Rene）是Uber駕駛，他第一次來到「臼齒城」是為了植4顆牙。他一邊用手遮嘴，一邊諷刺地說：「加州的牙醫想在我嘴裡安上相當於一輛特斯拉（Tesla）價錢的東西。他告訴我，整套療程要5萬7000美元。」

在美國和墨西哥受過訓練的63歲醫師盧比歐（Carlos Rubio）說，患者一開始都是被巨大價差吸引，由於「臼齒城」的價格非常優惠，即使患者必須多次回診，也遠遠足夠支付旅程中的額外花費。

盧比歐1985年開始執業時，要等4個月才有一名患者上門，現在他每天要看30至35名患者。

美國的牙科診療費用一般是透過與工作相關的私人保險來給付，通常設有每年給付上限。

伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois Chicago）資料顯示，約1/4的美國人沒有牙科保險，而「醫療補助」（Medicaid）等公營保險又未必給付所有形式的牙科診療費用。

已退休的巴瑞（David Barry）十多年前就開始在「臼齒城」看牙；他說，許多美國人根本沒錢看牙醫。

他說：「很多美國人沒有牙科保險，或牙科保險給付很少，例如一年1000美元裝牙套之類。如果需要大整修，這就不太夠，所以我第一次來就處理了不少問題，植了數顆牙，還裝了牙套。」

「加州的報價是3萬5000美元。我想我在這裡大概花了6000或8000美元。」

64歲的巴瑞現居亞利桑那州，他說，許多人誤以為墨西哥的牙醫品質較差，但事實上，「這裡的設備更先進，我老家的牙科還在印模，而這裡全改成電子化了」。

今年3月，毗鄰美國邊界的墨西哥小鎮馬塔摩洛斯（Matamoros）發生數名美國人被綁架謀殺的案件；但盧比歐說，看不出患者人數減少的跡象。從這起引人矚目的案件也可以看出美國公民有多踴躍赴墨西哥「醫療觀光」。

法新社的受訪者當中，沒有一個人擔心這件事。巴瑞說：「美國是有一些人這麼說，但我告訴他們，洛斯阿勒戈多涅斯很安全。」

盧比歐有同樣的想法。他說：「我們這裡沒有這個問題。我們靠觀光業為生，也很小心保護它。」

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