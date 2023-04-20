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嚴重熱浪席捲亞洲 創紀錄高溫「熱死人」還有學校停課

編譯張君堯／即時報導
亞洲多地近日遭熱浪襲擊，印度已有人因此熱死，還有學校停課。圖為17日印度一名在艷陽下撐傘的行人。(歐新社)
亞洲多地近日遭熱浪襲擊，印度已有人因此熱死，還有學校停課。圖為17日印度一名在艷陽下撐傘的行人。(歐新社)

一場嚴重的熱浪席捲亞洲大部分地區，除了在印度造成死亡和學校停課外，更在中國造成創紀錄高溫

衛報報導，氣候學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）將這場異常高溫描述成「亞洲歷史上最嚴重的4月熱浪」。在中國，當地媒體報導稱包括成都、浙江、南京、杭州和長三角地區在內的許多地方都出現4月高溫新紀錄。

東南亞也出現異常炎熱的氣溫，包括龍坡邦（Luang Prabang）本周偵測到攝氏42.7度高溫，泰國西北部的一個監測站15日也偵測到攝氏45.4度的高溫，處於氣候危機最前沿的孟加拉國同一天也出現氣溫飆升至攝氏40度以上、成為58年來最熱的一天，甚至導致路面融化。

印度北部和東部共計6個城市測得攝氏44度以上的高溫，首都德里18日也出現攝氏40.4度的溫度且熱浪預計至少會持續到21日。印度的高溫導致部分邦的學校宣布停課，而在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）舉行的戶外活動導致13人死亡，另有8人因中暑而接受治療。

此外，包括緬甸西北部和越南也分別出現攝氏44度和38度的高溫、創下新紀錄。就連中亞也出現極不尋常的氣溫，包括哈薩克、土庫曼和烏茲別克。

一場嚴重的熱浪席捲亞洲大部分地區，除了在印度造成死亡和學校停課外，更在中國造成創...
一場嚴重的熱浪席捲亞洲大部分地區，除了在印度造成死亡和學校停課外，更在中國造成創紀錄高溫。(取材自推特)

高溫 印度 熱浪

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