德外長籲歐洲捍衛全球和平 示警中國危害印太秩序

日本外務大臣林芳正（右）17日在日本舉行的G7雙邊會談開始時，與德國外交部長貝爾伯克（左）握手。歐新社

七大工業國集團（G7 ）外長今天就中國議題進行討論，德國外交部長貝爾伯克在會後表示，歐洲不應僅止於捍衛自身和平，應該用更寬廣的世界觀來採取行動。

法新社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）作上述評論前，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）日前剛引發爭議。馬克宏最近訪問北京 後說，歐洲應該避開「不屬於我們的危機」。

G7外長現正齊聚日本輕井澤召開會議，貝爾伯克在當地一場記者會說，歐洲人「不應縮回我們的殼裡，不能因為歐洲和平現正遭受攻擊就限制自己只捍衛歐洲和平」。

貝爾伯克表示，歐洲人應該用更寬廣的世界觀來自主行動，「特別是其他人突然的行為損害我們或他人的時候」。

貝爾伯克也示警，中國「希望用自己的規定，來取代現存具有約束力的國際規範」；她並以北京在爭議海域興建人工島等挑釁行徑為例。

她指出，這類行為「危及印太地區的國際秩序」，這一切都清楚顯示，各國若信奉以國際規範為基礎的秩序、團結一致的重要性，尤其是在當今這個時候。

貝爾伯克上週訪問北京時警告，若台灣海峽「軍事態勢升級」，恐出現「可怕的局面」。