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國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

中央社輕井澤17日綜合外電報導
日本外務大臣林芳正（右）與國務卿布林肯（Antony Blinken，左）17日在日本舉行雙邊會談。路透
日本外務大臣林芳正（右）與國務卿布林肯（Antony Blinken，左）17日在日本舉行雙邊會談。路透

台灣地區緊張局勢升高之際，國務院高階官員表示，七大工業國集團（G7）外交部長一致同意，有必要對抗中國在台灣海峽的任何「脅迫」行動，以及想控制台灣的企圖。

路透報導，在日本度假勝地輕井澤舉行的G7外長會議中，對於中國在台灣和更廣泛印太區域日益強硬立場的擔憂一直是各方討論焦點。

一名國務院高階官員透過電話告訴媒體記者：「G7成員國正傳達同一個訊息：我們希望在中國準備好合作的領域，與中國攜手合作」。

這名官員也強調：「我們當然會反對任何脅迫與市場操縱（行為），以及任何改變台海現狀的企圖。」

G7外長們希望在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表涉台爭議言論後，就對中國的擔憂發布口徑一致的訊息。

日本身為G7唯一亞洲成員，一直密切關注北京可能對台採取的任何行動。

日本外務大臣林芳正與國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行雙邊會談後表示：「台海和平與穩定對我國的影響是個已知事實，但這也是影響國際社會更廣泛安全與防衛的關鍵因素。」

林芳正還告訴記者，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在會中重申，法國「深感」必須尊重現狀、維護台海和平穩定。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在今天的會議中指出：「我們的區域合作夥伴越來越能感覺到，中國希望用自己制定的規則，來取代現有、具共同約束力的國際規則。」

中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨天透過聲明稱，他「希望並相信」德國將支持中國與台灣「和平統一」。

G7 日本 國務院

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