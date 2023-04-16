我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

普亭接見中國國防部長 讚許俄中軍事合作

台海情勢緊張 印尼已擬定在台公民緊急應變計畫

中央社雅加達16日專電
圖為台北桃園機場。(記者鄭超文／攝影)
圖為台北桃園機場。(記者鄭超文／攝影)

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈日前向媒體表示，印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定一項緊急應變計畫，其中包括如何從台灣及周邊國家撤離印尼公民，以及預測台灣未來的可能情況。

印尼「羅盤報」（Kompas）日前報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）14日表示，政府正持續監測台灣的發展，並說：「為了預測各種可能性，已經與駐台北印尼經濟貿易代表處合作，準備好一個緊急應變計畫。」

報導稱，印尼十分關注台海穩定，因為目前有35萬印尼公民在台灣生活，主要是在工廠和漁船上的移工，這也是準備緊急應變計畫的主要原因。

另外，報導也指出，至少有50萬名印尼公民旅居東亞各國，除了台灣還有香港、日本和南韓，因此若台灣及周邊地區爆發戰爭，撤離工作將會非常複雜。

報導稱，2022年從烏克蘭撤離1000名印度人大約耗費1個月，而烏克蘭撤離印尼公民有很多選擇，但台灣是個海島，唯一的交通是透過海運或空運，但在中國各項軍演中，卻總是演練如何包圍台灣，並切斷進出台灣的海空交通。

過去兩週，印尼媒體相當關注台海情勢升高。「羅盤報」這篇報導也簡述台海最近情勢，並稱「台灣周邊的地緣政治狀況並未緩解，中國多次舉行軍演，其中包括演練對台灣的包圍。同時菲律賓及美國11日至28日則在台灣南方舉行年度『肩並肩』（Balikatan）軍演。」

報導也引述了東協跨政府人權委員會（ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights，AICHR）印尼代表余雲（Yuyun Wahyuningrum）指出，撤離該國公民是政府的責任，東協成員國的政府對是否撤離公民有自己的評估，像是緬甸目前尚未發生大規模的撤離，不像俄烏戰爭或中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時有撤離計畫。

余雲指出，東協會繼續努力保護移工，目前正準備兩分有關保護移工的宣言，第一是有關在爆發危機時保護移工，第二是保護漁工。

東協跨政府人權委員會已討論相關宣言，並希望提交到5月舉行的東協峰會上。余雲認為，有必要定義宣言中所提到的危機，像是「台灣情況能否被視為危機？」這問題必須被回答，這樣才能做好保護移工的工作。

另外，報導也指出，台灣周圍的水域和空域對印尼的經濟也相當重要，若戰爭發生，大約830億美元的出口也可能被迫中斷。2021年印尼在該區域的出口值相當於印尼GDP的7%，

報導稱，除東南亞外，印尼出口的中間港口位於中國和韓國，若台灣周邊發生戰爭或情勢升溫，很多直接和間接出口貨物將很難運輸。

印尼 烏克蘭 東南亞

上一則

波蘭禁止從烏克蘭進口穀物食品 過境也不行

下一則

蘇丹瀕內戰邊緣 政府軍與武裝團體同意設人道走廊

延伸閱讀

政策概念股掛牌 投資人買氣爆棚

政策概念股掛牌 投資人買氣爆棚
工作家庭兼顧 印尼單親媽健美奪金 女力大爆發

工作家庭兼顧 印尼單親媽健美奪金 女力大爆發
印尼開齋節假期將至 峇里島將湧入大批遊客

印尼開齋節假期將至 峇里島將湧入大批遊客
夢迴峇里島（下）

夢迴峇里島（下）

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

2023-04-09 20:49

超人氣

更多 >
16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷

16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷
逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居
蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一