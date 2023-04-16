我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

SpaceX星艦最快17日升空 馬斯克卻說「可能會爆炸」

日相岸田遇襲後繼續輔選行程 強調不容暴力行為

中央社／東京16日綜合外電報導
日本首相岸田文雄15日在地方輔選遇襲幸運躲過一劫，他16日不受影響依原訂行程繼續下鄉輔選行程，強調絕不容許在選舉時發生暴力行為。圖為他15日在事件發生前演說。(路透)
日本首相岸田文雄15日在地方輔選遇襲幸運躲過一劫，他16日不受影響依原訂行程繼續下鄉輔選行程，強調絕不容許在選舉時發生暴力行為。圖為他15日在事件發生前演說。(路透)

日本首相岸田文雄15日在地方輔選遇襲幸運躲過一劫，他今天不受影響依原訂行程繼續下鄉輔選行程，強調絕不容許在選舉時發生暴力行為。

岸田15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事，男性犯嫌當場被逮。警方已扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，並得知犯嫌為24歲的木村隆二。

日本朝日新聞、產經新聞報導，岸田今天上午下鄉輔選前在首相公邸受訪時說，絕不容許在作為民主基礎的選舉時發生如此暴力行為，「重要的是讓選舉進行到最後，我也會跟所有民眾一起堅持到最後」。

岸田說，「透過選舉確實地反映選民聲音，對我國及我國民主來說都很重要」，為了不讓各政黨選舉活動受到妨害，希望警方能做好萬全的維安工作。

談到15日在和歌山市發生襲擊事件的維安作為，岸田說，「我相信在相關調查持續進行的同時，也會來進行驗證」。

日本今年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，預訂5月19日到21日在廣島市舉行G7峰會。岸田說，必須盡最大努力做好維安工作，「我們會全力以赴」。

另外，岸田也說，對於昨天在現場協助壓制犯嫌的民眾及當地漁業協同組合（類似漁業合作社），他已直接透過電話致謝。至於國內外表達關心及慰問的聲音，岸田也一併表達感謝。

岸田今天依預訂行程前往大分縣，將為參議員該選區補選站台演說。

日本 G7 岸田文雄

上一則

保護基礎建設 德內政部檢視境內5G網絡中國零件

延伸閱讀

世界晚報／日相岸田文雄遭爆炸物襲擊 多角度還原現場

世界晚報／日相岸田文雄遭爆炸物襲擊 多角度還原現場
日相岸田遇襲更多畫面曝光 目擊者拍到爆裂物落地瞬間

日相岸田遇襲更多畫面曝光 目擊者拍到爆裂物落地瞬間
日相岸田遇襲 心理學者：可能是安倍遇刺案模仿犯

日相岸田遇襲 心理學者：可能是安倍遇刺案模仿犯
岸田文雄遇襲逃過一劫 致電感謝擒兇漁港大叔

岸田文雄遇襲逃過一劫 致電感謝擒兇漁港大叔

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

2023-04-09 20:49

超人氣

更多 >
洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破