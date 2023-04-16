日相岸田遇襲後繼續輔選行程 強調不容暴力行為

日本首相岸田文雄15日在地方輔選遇襲幸運躲過一劫，他16日不受影響依原訂行程繼續下鄉輔選行程，強調絕不容許在選舉時發生暴力行為。圖為他15日在事件發生前演說。(路透)

日本 首相岸田文雄 15日在地方輔選遇襲幸運躲過一劫，他今天不受影響依原訂行程繼續下鄉輔選行程，強調絕不容許在選舉時發生暴力行為。

岸田15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事，男性犯嫌當場被逮。警方已扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，並得知犯嫌為24歲的木村隆二。

日本朝日新聞、產經新聞報導，岸田今天上午下鄉輔選前在首相公邸受訪時說，絕不容許在作為民主基礎的選舉時發生如此暴力行為，「重要的是讓選舉進行到最後，我也會跟所有民眾一起堅持到最後」。

岸田說，「透過選舉確實地反映選民聲音，對我國及我國民主來說都很重要」，為了不讓各政黨選舉活動受到妨害，希望警方能做好萬全的維安工作。

談到15日在和歌山市發生襲擊事件的維安作為，岸田說，「我相信在相關調查持續進行的同時，也會來進行驗證」。

日本今年身為七大工業國集團（G7 ）輪值主席國，預訂5月19日到21日在廣島市舉行G7峰會。岸田說，必須盡最大努力做好維安工作，「我們會全力以赴」。

另外，岸田也說，對於昨天在現場協助壓制犯嫌的民眾及當地漁業協同組合（類似漁業合作社），他已直接透過電話致謝。至於國內外表達關心及慰問的聲音，岸田也一併表達感謝。

岸田今天依預訂行程前往大分縣，將為參議員該選區補選站台演說。