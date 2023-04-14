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越南首家純電動計程車公司開跑 司機誇不易暈車

中央社河內14日專電
GSM智慧綠色行動股份公司是越南首家純電動計程車公司，旗下車輛全由越南電動車製造商VinFast所生產，服務今天正式上路。路透
GSM智慧綠色行動股份公司是越南首家純電動計程車公司，旗下車輛全由越南電動車製造商VinFast所生產，服務今天正式上路。路透

越南力爭在2050年達到淨零排放目標，首家純電動計程車公司今天在河內市啟用服務，盼能友善環境、降低汙染。司機發現，電動車的車內空氣乾淨，有助降低乘客暈車的可能。

GSM智慧綠色行動股份公司是越南首家純電動計程車公司，旗下車輛全由越南電動車製造商VinFast所生產，服務今天正式上路。河內市副市長阮孟權（Nguyen Manh Quyen）、GSM智慧綠色行動股份公司總經理阮文清（Nguyen Van Thanh）等出席。

阮文清致詞時表示，環境汙染和氣候變遷對身體健康和生活品質帶來影響，他並提及越南總理范明正（Pham Minh Chinh）對全球的承諾，即越南力爭到2050年要實現淨零排放目標，而這需要運輸業者配合。

阮文清說，GSM智慧綠色行動股份公司於2023年3月6日正式宣布成立，旨在響應政府面對氣候變遷的工作目標，尤其是減少交通工具的碳排放。GSM計程車今年內將至少在全越南的5大城市營運並投入1萬輛車。

民眾若欲搭乘GSM計程車可以透過傳統的電話叫車，或使用專屬app約車，也可在Vincom購物中心等公共場所叫車，或是路上隨手招車也行得通。接下來還會繼續新增叫車平台與管道。

阮文清指出，GSM計程車目前依市場需求推出兩種服務，包括標準版的Green Car還有Luxury Car的豪華體驗。其中Green Car所使用的車款是VinFast VF e34，Luxury Car使用車款則是VinFast VF 8。

GSM計程車司機阮孟進（Nguyen Manh Tien）表示，電動車不會有汽油味道，車內空氣很乾淨，可降低乘客暈車的可能性；電動車還有另一項優勢，就是可以省下燃料費，若行駛300公里甚至能省下一半開銷。

根據GSM計程車所發布的計價方式，標準版服務第1公里起步價為2萬越南盾（約82美分），接下來每公里介於1.2萬至1.55萬之間；至於豪華版服務，每公里要2.1萬。與競爭對手Grab、Be平台相較，稍具價格優勢。

阮孟進指出，GSM計程車服務剛上路，還不清楚市場反應，但電動車比較不會造成環境負擔，行駛速度也沒有比較慢。目前GSM計程車在越南63個省市設有逾15萬個充電站，讓乘客享受「綠色體驗」。

越南 電動車 氣候變遷

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