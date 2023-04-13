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德外長：台海並非與歐洲無關 歐盟對中立場一致

中央社記者林育立柏林13日專電
德國外長貝爾伯克。路透
德國外長貝爾伯克。路透

法國總統馬克宏發表認為歐洲不應捲入台海的爭議言論後，德國外長貝爾伯克在中國反駁說，全球貨運量有一半經過台灣海峽，台海局勢並非與歐洲無關，強調歐盟對中立場一致。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天在中國天津接受德國媒體聯訪時表示，台海情勢緊張並非跟德國和歐盟無關，每天全球的貿易量有50%、半導體有70%經過台灣海峽，台海保持自由開放符合德國利益。

她強調，對於全球、尤其德國這樣的工業國家來說，台海軍事升級將是「最糟的情況」，德國因此致力與夥伴合作降低台海緊張。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在9日訪中回程接受Politico Europe等媒體訪問時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，這番言論引起歐美政壇譁然。

針對馬克宏發言給人歐盟對中立場不一的印象，貝爾伯克指出，馬克宏昨天才說法國的中國政策與歐盟一致，歐盟內部即便有不同意見，優點是在核心的利益和價值問題立場接近且追求共同戰略。

她強調，歐盟既然是共同市場，對中國這個最大貿易夥伴就不可能有不同立場，馬克宏與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一同訪問中國是「非常重要的訊號」。

貝爾伯克13日至15日首次出訪中國，明天將在北京會晤中國外交部長秦剛、前國家副主席王岐山、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等高層，俄烏戰爭和台海局勢可望成為雙方會談的重點。

貝爾伯克啟程前夕，德國外交部指控中國藉環台軍演加劇緊張局勢，「在我們的印象中，恐嚇性質的軍事動作等措施會增加意外軍事衝突的風險」。

德國 歐盟 馬克宏

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