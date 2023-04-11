我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完美的成年禮物…18歲青年第一次玩彩票 就中100萬

迎接通膨數據 史指收盤持平

英媒披露中國魔掌外伸 施壓海外維族互相監控

中央社倫敦11日綜合外電報導

來自新疆的烏茲特克在伊斯坦堡開一家理容院。由於擔心在中國家人的生命安危，他從不參加政治抗議，也不談論新疆人權迫害議題，從未料到自己竟會成為中國情治人員的監控目標。

某天，烏茲特克（Yasin Üztürk）發現一名顧客鬼鬼祟祟從街上偷拍他。他強迫這名和他一樣都是維吾爾族的男顧客給他看手機，發現了他的理容院照片，以及似乎是來自中國情治人員的語音訊息，要求提供有關烏茲特克的更多資訊，還有令人不安的指示，要這名顧客「完成任務」。

38歲的烏茲特克說：「當中國的魔掌伸向這裡，我的處境不再安全。每個人都互相猜疑。」他自2016年移居伊斯坦堡，已歸化為土耳其公民。

他把被顧客偷拍的事件報告土耳其警方。警方表示，除非烏茲特克受到人身傷害，否則他們無能為力。

根據英國雪菲爾大學（Sheffield University）的研究，烏茲特克的遭遇並非海外維吾爾族人的特例。雪菲爾大學研究人員訪調120多名在土耳其，以及數十名在英國維吾爾族人，並取得中國公安的筆記，上頭詳述他們的作法。

英國「金融時報」披露，中國約自6年前開始大規模拘押維吾爾族人，以及其他生活在新疆的突厥穆斯林，目的是打壓他們的信仰。聯合國的報告更發現了廣泛的迫害事證，中國恐已等同於在新疆犯下「違反人道罪」。北京則堅稱這些政策是對抗極端主義和促進當地發展。

與此同時，中國政府的監督觸角伸往邊界以外的地區，學者稱之為「跨國鎮壓」。

報導表示，跨國鎮壓手段包括施壓海外維吾爾族，要求他們保持緘默，以及告發維吾爾社群的其他成員。脅迫的手段包括揚言對他們在中國的家人不利，或要求協助中國當局實施監控，以換取和中國親友聯繫。

根據報導，部分親中的外國政府往往願意視而不見，甚至提供援助。這種製造猜忌氣氛的行動，造成維吾爾族社群的孤立和分化。

研究報告作者杜賓（David Tobin）和艾利瑪（Nyrola Elimä）寫道：「對海外維吾爾族人跨國鎮壓的情況很普遍，嚴重限制他們的言論自由以及保存文化的能力。」

報導表示，八成的土耳其維吾爾族受訪者說，他們在土耳其曾受到中國公安或國家情報人員的電話威脅，通常是揚言報復他們在中國的家人，或是出言威脅他們在新疆的家人。

近六成受訪者收到提議，被要求停止倡議活動或不談論新疆情勢，以換取和家人聯繫或安全返鄉。聯合國的報告發現新疆的迫害形式包括刑求和強迫勞動。

除家人在中國已被囚禁的人以外，所有在土耳其的受訪者都表示，他們曾經歷中國某種形式的監控，這可能是因為中國公安認為沒有籌碼再對家人被囚的維吾爾族施壓。而幾乎所有人都曾被要求替中國公安在土耳其監視其他維族同胞。

「金融時報」向中國外交部尋求評論，中國外交部回應表示，「未知悉這類情事」，強調「反中國勢力散播關於新疆的謊言和謬論」，稱當地「各族裔和平快樂地生活工作」。

維吾爾 新疆 公安

上一則

南韓江陵強風助長野火釀災 1死3傷550多人撤離

下一則

鳳凰衛視採訪車遭烏軍炮火炸毀 記者躲過一劫

延伸閱讀

中國北方9日起沙塵天氣捲土重來 三地有沙塵暴

中國北方9日起沙塵天氣捲土重來 三地有沙塵暴
記錄2月強震供借鑑 土耳其坍塌建物上成立博物館

記錄2月強震供借鑑 土耳其坍塌建物上成立博物館
土耳其總統候選人拋政見：面試禁歧視、免簽入歐

土耳其總統候選人拋政見：面試禁歧視、免簽入歐
俄羅斯外長抵土耳其訪問 擬談黑海穀物協議

俄羅斯外長抵土耳其訪問 擬談黑海穀物協議

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程