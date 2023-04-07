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北約仍分歧…美拒絕提供政治承諾 烏克蘭入會有得等

編譯羅方妤／即時報導
民眾今年2月俄國侵烏周年在比利時布魯塞爾聲援烏克蘭時，烏克蘭和北約旗幟飄揚。路透
民眾今年2月俄國侵烏周年在比利時布魯塞爾聲援烏克蘭時，烏克蘭和北約旗幟飄揚。路透

西方國家官員官員在本周一場北約（NATO）外交部長會議後表示，北約國家對於要在今年7月中的北約峰會給予烏克蘭什麼樣的政治承諾，仍有分歧；美國、德國和法國抵抗來自中歐和東歐國家壓力，不提供關於烏克蘭入會的詳細「路線圖」。

這些西方官員說，某種程度上，相關爭辯純屬理論；有鑑於烏克蘭處於戰爭且大片領土被俄羅斯入侵者占領。事態發展很大程度上取決於烏克蘭長時間以來預計可能在春末或夏初進行的反攻有多成功。

這場辯論是本周在比利時首都布魯塞爾舉行的北約外長會議焦點之一。美國和上次在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的北約外長會議一樣，拒絕針對烏國加速入會做出任何政治承諾。

烏國總統澤倫斯基曾說，只有他獲悉加入北約具體時程和進一步步驟，他才會參加今年7月中在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會。烏國去年九月申請加入北約，但北約官員認為這份申請能否通往和平的未來是個問題。

烏克蘭還希望一旦達成和平，北約能對於可能提供的安全做出一些具體保證。但在烏克蘭尚未入會的狀況下，北約對於要給烏國什麼樣的保證及長期會籍又是另一個存在分歧的議題。

北約成員將持續討論他們在北約峰會準備集體提供烏國的事物，但要找到具體又能讓烏方滿意的妥協方案不容易。一名西方官員表示：「我們將進行數周艱苦的談判，以彌合分歧並達成政治結果。」

北約 烏克蘭 澤倫斯基

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