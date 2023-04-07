罕見連兩日會見 習近平飛廣州與馬克宏非正式會晤
法國總統馬克宏近日到訪中國，受到北京當局的高度重視，除罕見與中國國家主席習近平在北京、廣州兩次會面外，經濟效益也相當顯著，不僅中國對空巴下了200億美元、160架飛機大單，還有多項協議簽署，法國企業也向中國下大單，創下大陸造船業貨輪單筆訂單最高額紀錄。
馬克宏6日下午與習近平在北京會談以及「中法歐三方會晤」後，轉往廣東，成為首位到訪當地的法國總統。昨日下午他與習近平還在廣州舉行「馬習二會」，在近期訪中的外國領導人中相當罕見。
央視報導，在廣東省委旗下高級接待單位松園賓館的非正式會晤中，習近平與馬克宏進行了茶敘。昨日馬克宏也到訪廣州中山大學，在南校園新體育館與青年學生交流，並獲校方贈送「孫中山與中山大學」一書。
馬克宏7日隨後已啟程返國，此次訪問期間，中法雙方達成多項企業合作訂單。除了中國國營的「中國航材」6日宣布與空中巴士簽約採購價值200億美元的160架飛機外，據第一財經援引法國愛麗舍宮消息，包含法國鐵路設備商、海運商、核電商、化妝品集團、汙水處理商與豬肉商都和中國簽署協議。
另據中國證券報消息，法國達飛海運集團也向中國央企中國船舶集團購買了16艘大型貨輪，金額達人民幣210億元（約合台幣930億元），這是中國造船業有史以來最大的一次性簽約貨輪金額紀錄。新華社引述中國商務部消息指，中國與法國雙方36家企業6日已簽署製造業、綠色、新能源、創新等領域18項合作協定。
中媒21世紀經濟報導引述對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任趙永升分析指，馬克宏到訪廣州，係因為廣東是中國GDP第一大省，這是要以大的跨國企業來挑頭拉動雙方經貿合作。他表示雙方各方面關係很密切，但貿易額（僅1,000億歐元）「極不匹配」，可提升程度非常大。
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