我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔、印裔除外 亞太裔婦女薪水比白人男性矮一截

敏感時刻… 美中航母 台灣東部海域同時現蹤

罕見連兩日會見 習近平飛廣州與馬克宏非正式會晤

記者廖士鋒／即時報導
法國總統馬克宏獲廣州中山大學贈與「孫中山與中山大學」一書。（圖／取自中山大學微信公眾號）
法國總統馬克宏獲廣州中山大學贈與「孫中山與中山大學」一書。（圖／取自中山大學微信公眾號）

法國總統馬克宏近日到訪中國，受到北京當局的高度重視，除罕見與中國國家主席習近平在北京、廣州兩次會面外，經濟效益也相當顯著，不僅中國對空巴下了200億美元、160架飛機大單，還有多項協議簽署，法國企業也向中國下大單，創下大陸造船業貨輪單筆訂單最高額紀錄。

馬克宏6日下午與習近平在北京會談以及「中法歐三方會晤」後，轉往廣東，成為首位到訪當地的法國總統。昨日下午他與習近平還在廣州舉行「馬習二會」，在近期訪中的外國領導人中相當罕見。

央視報導，在廣東省委旗下高級接待單位松園賓館的非正式會晤中，習近平與馬克宏進行了茶敘。昨日馬克宏也到訪廣州中山大學，在南校園新體育館與青年學生交流，並獲校方贈送「孫中山與中山大學」一書。

馬克宏7日隨後已啟程返國，此次訪問期間，中法雙方達成多項企業合作訂單。除了中國國營的「中國航材」6日宣布與空中巴士簽約採購價值200億美元的160架飛機外，據第一財經援引法國愛麗舍宮消息，包含法國鐵路設備商、海運商、核電商、化妝品集團、汙水處理商與豬肉商都和中國簽署協議。

另據中國證券報消息，法國達飛海運集團也向中國央企中國船舶集團購買了16艘大型貨輪，金額達人民幣210億元（約合台幣930億元），這是中國造船業有史以來最大的一次性簽約貨輪金額紀錄。新華社引述中國商務部消息指，中國與法國雙方36家企業6日已簽署製造業、綠色、新能源、創新等領域18項合作協定。

中媒21世紀經濟報導引述對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任趙永升分析指，馬克宏到訪廣州，係因為廣東是中國GDP第一大省，這是要以大的跨國企業來挑頭拉動雙方經貿合作。他表示雙方各方面關係很密切，但貿易額（僅1,000億歐元）「極不匹配」，可提升程度非常大。

法國總統馬克宏7日到訪廣州中山大學，受到學生的熱烈歡迎。（法新社）
法國總統馬克宏7日到訪廣州中山大學，受到學生的熱烈歡迎。（法新社）

馬克宏 習近平 北京

上一則

過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」

延伸閱讀

過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」

過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」
蔡麥會北京反應淡定 彭博：有3理由

蔡麥會北京反應淡定 彭博：有3理由
法國反年改民眾持續示威 馬克宏「最愛小酒館」受波及遭縱火

法國反年改民眾持續示威 馬克宏「最愛小酒館」受波及遭縱火
范德賴恩面告習近平：台海和平極為重要

范德賴恩面告習近平：台海和平極為重要

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
資安專家發現，不肖使用者可利用修辭上的「施壓」話術，規避語言模型對回答內容設下的道德限制，甚至可能藉此取得敏感資料。(Getty Images)

資安專家揭話術技巧 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

2023-04-01 11:37

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
高薪旅行護士 他從母親身上學到的不敗投資術

高薪旅行護士 他從母親身上學到的不敗投資術
Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館