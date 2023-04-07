罕見連兩日會見 習近平飛廣州與馬克宏非正式會晤

法國總統馬克宏獲廣州中山大學贈與「孫中山與中山大學」一書。（圖／取自中山大學微信公眾號）

法國總統馬克宏 近日到訪中國，受到北京 當局的高度重視，除罕見與中國國家主席習近平 在北京、廣州兩次會面外，經濟效益也相當顯著，不僅中國對空巴下了200億美元、160架飛機大單，還有多項協議簽署，法國企業也向中國下大單，創下大陸造船業貨輪單筆訂單最高額紀錄。

馬克宏6日下午與習近平在北京會談以及「中法歐三方會晤」後，轉往廣東，成為首位到訪當地的法國總統。昨日下午他與習近平還在廣州舉行「馬習二會」，在近期訪中的外國領導人中相當罕見。

央視報導，在廣東省委旗下高級接待單位松園賓館的非正式會晤中，習近平與馬克宏進行了茶敘。昨日馬克宏也到訪廣州中山大學，在南校園新體育館與青年學生交流，並獲校方贈送「孫中山與中山大學」一書。

馬克宏7日隨後已啟程返國，此次訪問期間，中法雙方達成多項企業合作訂單。除了中國國營的「中國航材」6日宣布與空中巴士簽約採購價值200億美元的160架飛機外，據第一財經援引法國愛麗舍宮消息，包含法國鐵路設備商、海運商、核電商、化妝品集團、汙水處理商與豬肉商都和中國簽署協議。

另據中國證券報消息，法國達飛海運集團也向中國央企中國船舶集團購買了16艘大型貨輪，金額達人民幣210億元（約合台幣930億元），這是中國造船業有史以來最大的一次性簽約貨輪金額紀錄。新華社引述中國商務部消息指，中國與法國雙方36家企業6日已簽署製造業、綠色、新能源、創新等領域18項合作協定。