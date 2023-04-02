我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文率團抵貝里斯訪問 總督察芙拉率官員親迎

俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近

又有主戰派遭刺殺 俄軍事部落客收小雕像被炸死

編譯田思怡／即時報導
塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館舉行演說，這事他生前最後影像。（美聯社）
塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館舉行演說，這事他生前最後影像。（美聯社）

俄羅斯內政部證實，極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky)），2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生；此爆炸案也造成至少25人受傷，其中19人必須送醫急救。當時塔塔爾斯基正在咖啡館舉辦的一項活動中發表談話，多家俄國媒體報導，在一名年輕女子送給塔塔爾斯基一座他的小雕像幾分鐘後，發生爆炸。

塔塔爾斯基遭暗殺是自去年8月俄羅斯極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)的女兒、力挺烏克蘭戰爭的記者杜金娜(Daria Dugina)遭埋置在她車內的炸彈炸死後，又一知名主戰派人士遭到刺殺。

聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，炸死軍事部落客塔塔爾斯基，並造成至少25人受傷。...
聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，炸死軍事部落客塔塔爾斯基，並造成至少25人受傷。炸彈威力強大，將咖啡館的正面震垮。（美聯社）

俄羅斯國家通訊社塔斯社報導，塔塔爾斯基被藏在雕像包裝盒內的土製炸彈炸死，這枚土製炸彈的威力相當於200公克的黃色炸藥，威力十分強大，將咖啡館的正面震垮。支持戰爭團體Cyber Front Z在Street Food Bar #1 Cafe咖啡館舉辦活動，當時現場大約有100人聽演說。這家咖啡館的前老閭是俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的老闆普里格津。聖彼得堡是俄羅斯總統普亭的家鄉，也是他政治生涯的起點。

紐約時報報導，美國情報官員表示，他們認為是烏克蘭政府內的部分人士下令攻擊，但烏克蘭政府否認涉案。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)暗示是俄國國內恐怖攻擊，是俄國社會內部出現分裂的跡象。

聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，場內一片狼藉。（歐新社）
聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，場內一片狼藉。（歐新社）

紐時報導，社群媒體貼出的影片顯示，在爆炸前，塔塔爾斯基在講台上收下一座他的小雕像。當地的獨立媒體Fontanka引述一名目擊者說法，雕像是一名女子送他的禮物，自稱是雕塑家。

極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪...
極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生。（路透）

塔塔爾斯基本名為佛明（Maxim Fomin），他在2014年基輔發生政變後，加入烏東頓巴斯地區的民兵組織，並成為戰爭記者和部落客，報導當地戰況。他被視為激進主戰派，力挺俄羅斯入侵烏克蘭，但也批評俄軍在戰場上的缺失。

BBC報導，塔塔爾斯基在烏克蘭戰爭參與作戰。他去年上傳一段在克里姆林宮內拍攝的影片尤其使他聲名狼藉，他當時說：「我們會擊垮每個人、我們會殺掉每個人，必要時我們會搶劫每個人，只因為我們喜歡這樣。」

俄羅斯 烏克蘭 咖啡

上一則

委內瑞拉執行反貪行動 42名官員被逮捕

延伸閱讀

南非非洲民族議會代表赴俄 會談新「世界秩序」

南非非洲民族議會代表赴俄 會談新「世界秩序」
俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近

俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近
沙烏地為首油國5月起日減產逾百萬桶 恐衝擊對美關係

沙烏地為首油國5月起日減產逾百萬桶 恐衝擊對美關係
收到藏炸彈的禮物 力挺普亭侵烏知名部落客喪生

收到藏炸彈的禮物 力挺普亭侵烏知名部落客喪生

熱門新聞

維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
墨西哥Ciudad Juarez移民收容所外，罹難者遺體暫時用銀箔包覆。（美聯社）

移民抗議驅逐縱火 墨西哥羈留中心至少39人喪生

2023-03-28 12:27
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
梅根的引領時尚潮流能力受到美國人的推崇。（路透資料照片）

凱特又輸了？美國人還是比較喜歡梅根....的造型品味

2023-03-26 11:23

超人氣

更多 >
常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備

紐時：中國正以俄烏戰為師 做攻台準備
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭