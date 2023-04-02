又有主戰派遭刺殺 俄軍事部落客收小雕像被炸死

塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館舉行演說，這事他生前最後影像。（美聯社）

俄羅斯 內政部證實，極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky)），2日在聖彼得堡一間咖啡 館的爆炸案中喪生；此爆炸案也造成至少25人受傷，其中19人必須送醫急救。當時塔塔爾斯基正在咖啡館舉辦的一項活動中發表談話，多家俄國媒體報導，在一名年輕女子送給塔塔爾斯基一座他的小雕像幾分鐘後，發生爆炸。

塔塔爾斯基遭暗殺是自去年8月俄羅斯極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)的女兒、力挺烏克蘭 戰爭的記者杜金娜(Daria Dugina)遭埋置在她車內的炸彈炸死後，又一知名主戰派人士遭到刺殺。

聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，炸死軍事部落客塔塔爾斯基，並造成至少25人受傷。炸彈威力強大，將咖啡館的正面震垮。（美聯社）

俄羅斯國家通訊社塔斯社報導，塔塔爾斯基被藏在雕像包裝盒內的土製炸彈炸死，這枚土製炸彈的威力相當於200公克的黃色炸藥，威力十分強大，將咖啡館的正面震垮。支持戰爭團體Cyber Front Z在Street Food Bar #1 Cafe咖啡館舉辦活動，當時現場大約有100人聽演說。這家咖啡館的前老閭是俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的老闆普里格津。聖彼得堡是俄羅斯總統普亭的家鄉，也是他政治生涯的起點。

紐約時報報導，美國情報官員表示，他們認為是烏克蘭政府內的部分人士下令攻擊，但烏克蘭政府否認涉案。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)暗示是俄國國內恐怖攻擊，是俄國社會內部出現分裂的跡象。

聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，場內一片狼藉。（歐新社）

紐時報導，社群媒體貼出的影片顯示，在爆炸前，塔塔爾斯基在講台上收下一座他的小雕像。當地的獨立媒體Fontanka引述一名目擊者說法，雕像是一名女子送他的禮物，自稱是雕塑家。

極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生。（路透）

塔塔爾斯基本名為佛明（Maxim Fomin），他在2014年基輔發生政變後，加入烏東頓巴斯地區的民兵組織，並成為戰爭記者和部落客，報導當地戰況。他被視為激進主戰派，力挺俄羅斯入侵烏克蘭，但也批評俄軍在戰場上的缺失。

BBC報導，塔塔爾斯基在烏克蘭戰爭參與作戰。他去年上傳一段在克里姆林宮內拍攝的影片尤其使他聲名狼藉，他當時說：「我們會擊垮每個人、我們會殺掉每個人，必要時我們會搶劫每個人，只因為我們喜歡這樣。」