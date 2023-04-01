華府智庫：衛星畫面顯示 北韓寧邊核設施有高活躍活動

北韓3月28日公布影片顯示，北韓領導人金正恩(左二)視察北韓研發的更小型新核彈頭。（路透）

路透報導，在北韓 領導人金正恩 下令增加核彈 燃料的產量，以擴大核武庫後，華府智庫1日指出，衛星畫面顯示北韓最大核子設施場址寧邊(Yongbyon)出現高度活躍活動。

總部位於華盛頓的智庫「北緯38度」(38 North)指出，根據3月3日和17日的衛星畫面，可能顯示在寧邊的一座試驗性輕水反應爐(Experimental Light Water Reactor,ELWR)已接近完工並轉換至運作狀態。

「北緯38度」發布的報告指出，影像顯示，寧邊一座5兆瓦的反應爐持續運作，而試驗性輕水反應爐周邊的一棟支援建築物已開始施工，並從反應爐冷卻系統偵測到廢水排放。寧邊鈾濃縮廠周邊也展開了新的建設，可能會擴大產量。

報告說：「這些發展似乎反映了金正恩近期的指示，增加北韓核裂變原料的生產以擴大其核武軍火庫。」

北韓3月28日公布了更小型的新核彈頭，並誓言生產更多武器級核原料，以擴大其軍火庫，同時也譴責南韓和美國加強軍演。

北韓官方媒體稱，金正恩以「有遠見的方式」下令生產武器級原料，讓該國的核武軍火庫呈指數成長。

目前還不清楚北韓是否已完全發展出適合搭載於小型武器上的小型化核彈頭，分析家指出，北韓若重啟自2017年以來首次核試驗，可能的最重要目標就是讓此類彈頭更臻完美。

南韓和美國從2022年初就警告，北韓可能隨時恢復核試爆。

斯德哥爾摩國際和平研究 (SIPRI)在去年的報告中估計，北韓已組裝了多達20枚核彈頭，並可能擁有足夠製造約45至55個核子裝置的核裂變原料。