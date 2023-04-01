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106歲菲國刺青師 成「時尚雜誌」最年長封面人物

中央社紐約1日綜合外電報導
菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od）。（截取自菲律賓版VOGUE封面）
菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od）。（截取自菲律賓版VOGUE封面）

菲律賓版「時尚雜誌」（Vogue Philippines）透露，4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，舫歐自少女時期在父親指導下學習拍刺（hand-tapping tattooing）後，至今一直設法精進這門藝術。

她住在卡林加省（Kalinga）山區布什卡蘭村（Buscalan），位於首都馬尼拉以北大約15小時車程。一般認為，她是菲國最年長的傳統刺青師。

拍刺是使用一根竹子和柚木刺為工具，以水和煤炭為顏料，不斷拍擊刺戳以使墨水深入皮膚而形成圖案，以往是由原住民Butbut的武士專用，如今舫歐的顧客有許多是國際遊客希望讓她刺上她拿手的幾何圖案。

菲版時尚雜誌在社群媒體貼文說：「她被譽為是她那個世代的最後一位傳統刺青師，為大量湧向布什卡蘭村的遊客刺上卡林加部落的象徵性圖案，以代表力量、勇氣和美麗。」

舫歐2017年接受美國有線電視新聞網旅遊版（CNN Travel）訪問時說：「（我的刺青師朋友）全都過世了，只有我還健在並繼續為人刺青。不過我並不擔心這項傳統手藝失傳，因為（我正訓練）下一代刺青師。」

在舫歐之前，時尚雜誌最年長的封面人物是英國女星茱蒂丹契（Judi Dench），她在2020年登上英國版時尚雜誌封面，時年85歲。

時尚 英國 社群媒體

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