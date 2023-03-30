巴西男10辣妻剩6人 出奇招安太座：各生一個才公平

亞瑟經常在社群上分享與老婆們的照片。（取材自Instagram）

巴西 一名男子雖然才37歲卻已經擁有六個太太，而且為了公平起見想要跟每個太太都生小孩。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，亞瑟（Arthur O Urso）目前有6個老婆，分別是27歲的盧安娜（Luana Kazaki）、21歲的艾蜜莉（Emelly Souza）、24歲的瓦琪拉（Valquíria Santos）、51歲的奧琳達（Olinda Maria）、23歲的達米雅娜（Damiana）和28歲的阿曼達（Amanda Albuquerque）。

亞瑟受訪時表示，為了怕哪個太太先懷孕造成其他太太不開心，他選擇用代理孕母的方式來幫太太生小孩。現在亞瑟育有一個10歲的女兒，是跟之前的女友生下的，他說希望下一個能生兒子。

盧安娜是亞瑟的第一任妻子，也是唯一一個合法的妻子。兩人原本都很愛玩，但在2021年決定步入禮堂。雖然其他妻子都不是合法的，但她們都彼此尊重，也很看重盧安娜的感受。51歲的奧琳達就說，在加入亞瑟的「大家庭」時她最看重的就是盧安娜的認同，雖然她跟盧安娜之間的關係有點複雜，但剛見面時她就感覺到跟盧安娜之間有說不上的緣分。