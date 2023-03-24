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「盧安達飯店」原型英雄獲釋出獄 將返回美國

中央社／基加利24日綜合外電報導
賣座電影「盧安達飯店」英雄原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）在獲盧安達政府減刑後，24日晚間已出獄，將返回美國。圖為他2021年2月26日在盧安達出席法院聽證。（美聯社）
賣座電影「盧安達飯店」英雄原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）在獲盧安達政府減刑後，24日晚間已出獄，將返回美國。圖為他2021年2月26日在盧安達出席法院聽證。（美聯社）

賣座電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）在獲盧安達政府減刑後，今天晚間已出獄，將返回美國。

68歲的魯塞薩巴奇納於1994年盧安達種族滅絕事件期間，在首都基加利（Kigali）擔任一家飯店的經理，把飯店變為避難所，協助拯救了大約1200條人命而備受稱譽，事蹟被拍成了獲奧斯卡金像獎提名的2004年好萊塢電影「盧安達飯店」，由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）主演。

法新社報導，美國官員表示，魯塞薩巴奇納於午夜前被護送到卡達駐盧安達大使官邸；卡達在居中斡旋方面發揮了關鍵作用。

杜哈及華府官員說，現擁有比利時公民及美國永久居留身分的魯塞薩巴奇納將飛往卡達，接著再返回美國。

魯塞薩巴奇納的家人表示，他被誘騙回到盧安達，並於2021年9月依恐怖主義罪名判刑25年。

盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）告訴法新社，與魯塞薩巴奇納一同被定罪的19名共同被告的刑期，是「依據總統命令」減刑。

不過馬柯洛補充表示：「依據盧安達法律，減刑並不能免除潛在的定罪。」

魯塞薩巴奇納先前經審判後依據支持武裝組織罪名入獄，他的支持者譴責這場審判是一場充斥不法情事的騙局。

盧安達表示，魯塞薩巴奇納減刑的決定，會改善與美國之間的關係。美國也曾對盧安達當局涉嫌支持剛果民主共和國叛軍一事表達關切。

魯塞薩巴奇納的家屬控訴當局在他身陷囹圄的939天期間對他施以酷刑，並警告說他的健康情形每況愈下，可能會死在牢裡。

家屬告訴法新社：「我們很欣慰能聽到保羅（魯塞薩巴奇納）獲釋的消息。全家人都希望能快點和他團圓。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）樂見魯塞薩巴奇納獲釋，不過美方官員表示，美方除了公開認可盧安達當局的舉動外，並沒有向他們做出任何承諾，且對於剛果民主共和國的擔憂依舊存在。

布林肯表示：「知道保羅即將與家人團圓，令人欣慰，美國政府感謝盧安達政府實現這場團圓。」他也對日益壯大的夥伴卡達表達謝意。

布林肯在措辭謹慎的聲明中表示，美國反對「政治暴力」，也沒有支持盧安達當局對魯塞薩巴奇納提出的指控。

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