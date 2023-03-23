人口走私集團招攬客戶 TikTok成廣告平台

熱門影音分享軟體TikTok。路透

熱門影音分享軟體TikTok 上的一張照片，可以看到在一群身穿迷彩服的人想和墨西哥 沙漠夜色中陰暗植被融為一體。這張照片並非網紅上傳的探險假期打卡照，而是人口走私集團的廣告。

擅長使用科技產品的犯罪組織利用TikTok招攬客戶，對致力打擊區域移民危機的美國和墨西哥當局構成日益嚴重的挑戰。

TikTok上寫道：「本週末出發，有意穿越到美國的墨西哥民眾，請留言。」

另一個帳號則提供從墨西哥邊境暴力肆虐的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）前往美國的服務，該帳號上傳一張行駛於河流中的充氣船、船上有未成年人的照片。

上頭寫著：「我們也帶孩童和家庭穿越。」

根據法新社的一項調查，中南美州地區有數十個類似的帳號，包括在瓜地馬拉、哥倫比亞和厄瓜多等國家。

當中一個帳號使用#人口走私分子（pollero）主題標籤。這個帳號提供汽車駕駛在美國西南部的亞利桑那一份「安全工作」，薪資高達1萬50000美元。

上頭以英文寫著：「假如你有一輛車，想輕鬆賺錢，留言給我。」

由於TikTok禁止「宣傳和促進犯罪活動」，這些廣告違反TikTok的官方規定。

TikTok發言人告訴法新社：「保障我們社群 的安全是我們的責任，我們對此非常重視。」

「我們不容許宣傳包括人口販運在內的人口剝削活動。」

根據TikTok，該公司2022年第3季主動移除了82%和犯罪行為有關的影音內容。

TikTok隸屬於北京字節跳動，為避免在美國被禁的命令，TikTok執行長周受資今天出席國會聽證會。

根據提交眾院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）的書面證詞，周受資將告訴國會議員：「TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即便有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」