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澤倫斯基欲在奧斯卡頒獎典禮亮相 傳連續2年吃閉門羹

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2月透過視訊向柏林影展觀眾發表講話。資料照片。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基2月透過視訊向柏林影展觀眾發表講話。資料照片。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基過去一年獲得了各項頒獎典禮與影展敞開雙臂的歡迎，甚至在紐約證交所開盤發表視訊演講，但娛樂業媒體「綜藝」（Variety）披露，說到在最受矚目的奧斯卡頒獎典禮取得亮相時段，澤倫斯基卻是遭到了冷遇，而且還連續兩年吃了閉門羹。

根據「綜藝」9日的獨家報導，澤倫斯基希望繼2月在柏林影展隔空亮相之後，可以成為美國廣播公司（ABC）12日轉播的第95屆奧斯卡頒獎典禮虛擬嘉賓，但主辦的美國影藝學院連續第二年加以否決。

消息人士表示，全球頂尖娛樂經紀公司「WME」合夥人兼有力經紀人辛普森（Mike Simpson）向影藝學院提出請求，把喜劇演員轉為政治人物的澤倫斯基納入奧斯卡頒獎典禮，但是遭到了拒絕。影藝學院、WME與ABC都沒有回應洛杉磯時報發出的置評請求。

「綜藝」亦提及，2022年的奧斯卡頒獎典禮製作人佩克（Will Packer）就阻止澤倫斯基亮相。消息人士說，佩克表示過擔心，認為當時的好萊塢只把注意力傾注在烏克蘭，原因出在受到俄烏衝突影響的人都是白人，相較之下忽視了世界各地影響有色人種的戰爭。佩克沒有回應置評請求。

目前尚不清楚本屆奧斯卡頒獎典禮是出於什麼理由拒絕澤倫斯基亮相，但影藝學院傳統上傾向於關注電影製作圈的貢獻，並避開任何政治性因素。據報導，澤倫斯基團隊最近幾個月招募了客戶包括昆汀．塔倫提諾與奉俊昊等重量級人物的辛普森，一方面向金球獎做出示好，另一方面則在首度被拒後重新接觸影藝學院。雖然澤倫斯基成功在今年的金球獎頒獎典禮亮相，但影藝學院並不感興趣。

澤倫斯基 影藝學院 奧斯卡

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