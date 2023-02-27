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義大利移民船難增至61死 逾20人來自巴基斯坦

中央社羅馬27日綜合外電報導
一艘滿載移民的木製帆船數天前從土耳其啟航，今天清晨在義大利卡拉布里亞大區（Calabria）東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）外海遭遇惡劣天候撞上礁石。圖為帆船殘骸。美聯社
一艘滿載移民的木製帆船數天前從土耳其啟航，今天清晨在義大利卡拉布里亞大區（Calabria）東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）外海遭遇惡劣天候撞上礁石。圖為帆船殘骸。美聯社

義大利官員今天告訴路透，南部海岸附近昨天發生的移民船海難事故，死亡人數已增至61人，目前還在持續搜救中。巴基斯坦總理稍早宣布，據信超過20名死者是巴基斯坦人。

路透報導，這艘載運移民前往歐洲的木製帆船從土耳其出發後，昨天清晨在斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）附近撞上礁岩。

斯特卡托迪庫特羅是卡拉布里亞大區（Calabria）東部海岸的一個海濱度假勝地。

省政府官員庫拉（Manuela Curra）表示，目前為止總共發現61名死者，有80人獲救。

當局稍早表示，船上人員來自阿富汗、伊朗和其他幾個國家，罹難者中有12名孩童。

庫拉還說，依據生還者提供的消息，當局認為船上原本載著180至200人。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，據信超過20名死者是巴基斯坦人。

夏立夫在聲明中表示，「20多名巴基斯坦人在義大利船難中溺斃的消息，令人極度關切和擔憂」，「我已指示外交部辦公室盡速查明事實」。

巴基斯坦外交部發言人薩拉（Mumtaz Zahra）表示，外交部已請義大利當局提供細節。

聯合國失蹤移民專案（Missing Migrants Project）自2014年以來，已記錄到逾1萬7000人在地中海中部死亡和失蹤。該專案估計，今年死亡或失蹤人數已超過220人。

義大利 移民 阿富汗

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