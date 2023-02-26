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打擊幫派…薩爾瓦多將2千名滿身刺青囚犯 移送大型監獄

中央社／聖薩爾瓦多25日即時報導
薩爾瓦多將約2000名幫派分子移送到一座新的「超大型監獄」，這是薩國打擊犯罪行動的最新舉措。圖為獄警在幫派成員下車時觀察他們。（Getty Images）
薩爾瓦多將約2000名幫派分子移送到一座新的「超大型監獄」，這是薩國打擊犯罪行動的最新舉措。圖為獄警在幫派成員下車時觀察他們。（Getty Images）

薩爾瓦多政府25日將約2000名疑似幫派分子移送到一座新的「超大型監獄」，這是薩國爭議性打擊犯罪行動的最新舉措，也因為此一政策執行，薩國監獄囚犯人數已見大幅攀升。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示：「這將是他們的新家，這些人將無法再對民眾造成更多傷害。」

昨天清晨，大約2000名遭指控的幫派分子被移送到這座可容納4萬人的監獄；此處被視為是美洲規模最大的監獄。

布格磊發布的一段影音顯示，囚犯們身上只穿著白色短褲，頭髮剃光，跑著進入新牢房；許多人身上都紋著幫派圖騰。

路透報導，薩國因為幫派暴力導致謀殺案急劇上升，去年布格磊要求國會中盟友合力通過一項緊急例外狀態法律，暫停人民的一些憲法權利，並且多次延長實施。

此後，已有超過6萬4000名涉嫌人在掃黑行動中被捕。當局逮捕嫌犯可不需逮捕令，政府可查看私人通信，且被拘留的人不再有權聘請律師。

人權組織指出，有無辜民眾被捲入這項政策，其中至少有數十人在警方拘留期間喪生。

不過，布格磊的打擊幫派行動仍然受到薩爾瓦多民眾廣泛歡迎，薩國安全部長告訴路透，這項政策將繼續執行下去，直到所有罪犯都逮捕到案。

薩爾瓦多將約2000名幫派分子移送到一座新的「超大型監獄」，這是薩國打擊犯罪行動...
薩爾瓦多將約2000名幫派分子移送到一座新的「超大型監獄」，這是薩國打擊犯罪行動的最新舉措。（Getty Images）

幫派 監獄

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