會完烏國外長 王毅到莫斯科 稱中俄關係「堅若磐石」

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左），在莫斯科會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（右）。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 ，當地時間21日在莫斯科會見俄羅斯 聯邦安全會議秘書尼古拉•派特魯舍時表示，中俄關係堅如磐石，經得起任何國際風雲變幻的考驗。

俄國國營電視台媒報導，王毅21日晚在莫斯科會見俄羅斯總統普亭親信派特魯舍夫。他說，他期待討論安全事宜。俄羅斯國家安全會議是一個掌握重權的組織。

王毅稱，現在是中俄為維護共同戰略利益而繼續緊密戰略合作和交流溝通的極佳時期。他說：「中俄關係堅如磐石，經得起任何國際風雲變幻的考驗」。

另據俄羅斯新聞社報導，派特魯舍夫告訴王毅：「在西方目前正集體積極圍堵俄羅斯和中國的背景下，進一步深化俄中合作和在國際舞台的互動尤其重要。」

「我希望在台灣、新疆、西藏和香港問題上重申我們對北京的持續支持。」

王毅預定明天會見俄國外長拉夫羅夫，克里姆林宮發言人培斯科夫還表示，不排除王毅會晤普亭的可能性，因為有「很多事可談」。

中國外交部官網指，王毅與俄羅斯聯邦安全會議秘書派特魯舍夫舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。

雙方就當前國際戰略形勢進行了討論，表示願共同踐行真正的多邊主義，反對一切形式的單邊霸凌行徑，推動國際關係民主化和世界多極化。

雙方同意繼續加強在多邊框架內合作，為完善全球治理作出更多努力。雙方認為應堅決維護亞太和平穩定，反對引入冷戰思維、集團對抗和意識形態對立。雙方還就烏克蘭 問題等交換了意見。

本月19日王毅在慕尼黑會見烏克蘭外長庫列巴時表示，面對烏克蘭問題，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。我們（中方）不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願同國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。

王毅早前在慕尼黑安全會議上發言時表示，中國將在2月底發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。