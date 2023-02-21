我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

播報到一半嚇哭 CNN記者土耳其直播遇強震畫面曝光

美台高層國安對話馬拉松會談7小時 顧吳現身AIT總部

會完烏國外長 王毅到莫斯科 稱中俄關係「堅若磐石」

記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左），在莫斯科會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（右）。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左），在莫斯科會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（右）。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，當地時間21日在莫斯科會見俄羅斯聯邦安全會議秘書尼古拉•派特魯舍時表示，中俄關係堅如磐石，經得起任何國際風雲變幻的考驗。

俄國國營電視台媒報導，王毅21日晚在莫斯科會見俄羅斯總統普亭親信派特魯舍夫。他說，他期待討論安全事宜。俄羅斯國家安全會議是一個掌握重權的組織。

王毅稱，現在是中俄為維護共同戰略利益而繼續緊密戰略合作和交流溝通的極佳時期。他說：「中俄關係堅如磐石，經得起任何國際風雲變幻的考驗」。

另據俄羅斯新聞社報導，派特魯舍夫告訴王毅：「在西方目前正集體積極圍堵俄羅斯和中國的背景下，進一步深化俄中合作和在國際舞台的互動尤其重要。」

「我希望在台灣、新疆、西藏和香港問題上重申我們對北京的持續支持。」

王毅預定明天會見俄國外長拉夫羅夫，克里姆林宮發言人培斯科夫還表示，不排除王毅會晤普亭的可能性，因為有「很多事可談」。

中國外交部官網指，王毅與俄羅斯聯邦安全會議秘書派特魯舍夫舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。

雙方就當前國際戰略形勢進行了討論，表示願共同踐行真正的多邊主義，反對一切形式的單邊霸凌行徑，推動國際關係民主化和世界多極化。

雙方同意繼續加強在多邊框架內合作，為完善全球治理作出更多努力。雙方認為應堅決維護亞太和平穩定，反對引入冷戰思維、集團對抗和意識形態對立。雙方還就烏克蘭問題等交換了意見。

本月19日王毅在慕尼黑會見烏克蘭外長庫列巴時表示，面對烏克蘭問題，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。我們（中方）不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願同國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。

王毅早前在慕尼黑安全會議上發言時表示，中國將在2月底發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。

王毅 俄羅斯 烏克蘭

上一則

聖保羅暴雨成災48死 24小時雨量創巴西史上最高

下一則

播報到一半嚇哭 CNN記者土耳其直播遇強震畫面曝光

延伸閱讀

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的
北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰
俄聯邦安全會議祕書長：莫斯科支持北京對台立場

俄聯邦安全會議祕書長：莫斯科支持北京對台立場
繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力

繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

2023-02-20 21:34
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼