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日本新制延攬外國人才 高薪者住一年可申請永久居留

中央社東京17日專電
日本新制延攬外國人才，高薪者住一年可申請永久居留。美聯社
日本新制延攬外國人才，高薪者住一年可申請永久居留。美聯社

日本政府今天表示，將新設延攬外國菁英的新政策，有碩士學位且年收逾2000萬日圓（約美金15萬元）的專業人才，在日本居住一年後，就可以申請永住權（永久居留權）。

日本政府今天召開有關吸納外國人才的相關閣僚會議，為吸引更多在關鍵知識或技術方面優秀的海外人才，決定新設吸納制度。

目前「高度專門職」居留資格的取得條件複雜，日本將新設「特別高度人才制度」，以年收逾2000萬日圓，並擁有碩士學位等條件，或是工作經歷10年以上且年收入2000萬日圓以上，核准發給居留資格，並設優待措施。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在會議上說，希望能早日並順利的引進高度（優秀）外國人才。

日本現行的吸納外國人才制度始於2012年，對學歷、工作經歷、年收等項目分別計分累計，對於達到一定水準的外國人給予居留5年的「高度專門職」1號資格，3年後轉為「高度專門職」2號資格，可無限期居留日本。

出入國在留管理廳的資料顯示，截至去年6月底，被認定為「高度專門職」1號者共1萬6131人；「高度專門職」2號者為1068人。

日本預定4月開始實施這項新政策有2大重點，一是擴大居留資格「高度專門職」的取得要件，設優待條件。居留日本的高度專門職人才目前是依學經歷、研究實績等計分，累積分數若達到一定水準，給予取得居留資格。

通常外國人要取得永久居留權至少需在日本住10年，但「高度專門職」居住日本3年或1年即可申請取得。若再加上符合有高薪的新要件，將有更多外國人可在短期內取得永久居留資格。

日本擴充的措施是保留積分制，並新設制度。研究人員及技術人員以「碩士學歷以上且年收逾2000萬日圓」或是「工作經歷逾10年及年收逾2000萬日圓」為條件。如果是經營者，則以「工作經歷逾5年及年收4000萬日圓」為條件。

符合上述資格者將是「特別高度人才」，在日本居住一年後，就可申請永久居留權。僱用的外籍幫傭可從現行的1人增加為2人；配偶的職種可全職工作。

此外，日本政府也向畢業於全球百大大學的優秀年輕人招手，提供到日本企業就職，可申請「特定活動」簽證，從現行短期停留僅90天延長為2年，以尋找工作。

日本經濟新聞報導，熟悉出入境管理制度的律師山脇康嗣指出，相較於歐美，日本的薪資水準低的情況，是外國人取得資格以外的一大課題。相較於主要國家，日本專門職人員的薪資低，例如日本資訊通訊業的就業者平均年收約4萬美元（約新台幣120萬元）。

經濟合作暨發展組織（OECD）2019年公布的延攬國際人才排行榜資料顯示，日本在35國中排行25名。

日本 就業 簽證

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