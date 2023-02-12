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北約：秘書長史托騰柏格不延長任期 預計10月下台

中央社柏林11日綜合外電報導
北約秘書長史托騰柏格將按照計畫在今年10月結束任期。(美聯社)
北約秘書長史托騰柏格將按照計畫在今年10月結束任期。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）發言人龍傑斯古表示，北約秘書長史托騰柏格將按照計畫在今年10月結束任期，稍早有媒體報導，他的任期會進一步延長。

路透報導，北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）今天晚間說：「秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的任期已經延長3次，他總共服務近9年時間。」

「秘書長的任期將於今年10月結束，他無意尋求再度延長任期。」

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）稍早報導，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭期間，北約為尋求穩定，將再次延長史托騰柏格的任期。

史托騰柏格是經濟學家，也是挪威工黨（Labour Party）前領導人，他的北約秘書長任期在去年延長。

史托騰柏格於2000年至2001年、2005年至2013年兩度擔任挪威總理，2014年出任北約秘書長，他還擔任過挪威財政部長和能源部長。

週日世界報指出，目前尚未決定誰會接替史托騰柏格，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）和英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）都是北約秘書長的主要候選人之一。

北約 北大西洋公約組織 能源部

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