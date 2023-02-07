泰國1歲多女童墜井 動員逾百人救援成功

泰國一名19個月大的小女孩掉進一口13公尺深的井中，幸運獲救。（截圖自推特）

泰國 當局今天表示，一名19個月大的小女孩掉進泰國偏鄉一口13公尺深的井中，他們動員超過100人執行救援任務，最終順利救出女童。

中央社引述法新社報導，這名女童昨天下午在泰國靠近緬甸邊境 的達府（Tak）玩的時候，不慎跌進寬30公分的井。

來自現場的影像顯示，戴著頭盔的救難人員在紅土排水溝內救援，還有一輛救護車在待命。

一個被送到井底的攝影機，拍下臉上沾著泥巴的小女孩哭泣的畫面。泰國新聞網站The Thaiger報導指出，救難人員也把氧氣送到井底，好讓女童能夠呼吸。

有超過100人投入救援女童的任務，她是緬甸移工的女兒，困在井裡超過16個小時。

救難人員在今天上午9時30分抵達女童所在位置，並在1個小時後成功將她送上地面。

女童困在泥濘幾乎整整1天後被救出，隨後立刻被送往醫院做檢查。