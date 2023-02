泰國1歲多女童墜井 動員逾百人救援成功

泰國 當局今天表示,一名19個月大的小女孩掉進泰國偏鄉一口13公尺深的井中,他們動員超過100人執行救援任務,最終順利救出女童。

中央社引述法新社報導,這名女童昨天下午在泰國靠近緬甸邊境 的達府(Tak)玩的時候,不慎跌進寬30公分的井。

來自現場的影像顯示,戴著頭盔的救難人員在紅土排水溝內救援,還有一輛救護車在待命。

一個被送到井底的攝影機,拍下臉上沾著泥巴的小女孩哭泣的畫面。泰國新聞網站The Thaiger報導指出,救難人員也把氧氣送到井底,好讓女童能夠呼吸。

有超過100人投入救援女童的任務,她是緬甸移工的女兒,困在井裡超過16個小時。

救難人員在今天上午9時30分抵達女童所在位置,並在1個小時後成功將她送上地面。

女童困在泥濘幾乎整整1天後被救出,隨後立刻被送往醫院做檢查。

BREAKING: Rescue workers on Tues saved a one-and-a-half-year-old female Burmese toddler who fell into a narrow artesian well hole 15 metres deep along Thai-Burmese border in Tak province's Phop Phra district.

The last one metre of digging was hard due to rock deposit. #Thailand pic.twitter.com/5Gr0DVQCEu