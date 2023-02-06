巴西總統魯拉將訪美 會晤拜登談民主合作

巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西 總統魯拉將於9日抵達美國進行國是訪問，正式啟動兩國關係重整，並與美國總統拜登 暢談環境與民主等議題，以實踐國際合作的多元發展。

巴西總統訪問團工作小組6日抵達華府，安排魯拉（Luiz Inpacio Lula da Silva）的官方議程。

除了預定10日與拜登（Joe Biden）在白宮會晤外，魯拉還將在同一天接見美國媒體和民主黨議員，包括佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）和紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio- Cortez）。

根據華府官網，兩國元首將討論美國對巴西民主的無條件支持，以及兩國如何繼續共同努力促進區域和世界各地的民主包容和價值觀。

魯拉與拜登的晤談內容還包括應對氣候變化、糧食安全、促進經濟發展、加強和平與安全、控制區域遷徙等多元議題。

去年10月，桑德斯與其他美國國會議員一起向拜登政府施壓，擺明立場反對時任巴西總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）發動政變。桑德斯也在第一時間祝賀魯拉在總統選舉中獲勝。

歐加修-寇蒂茲是主張美國應停止向目前在佛羅里達州的波索納洛提供庇護的國會議員之一。

新任美國駐巴西大使貝格里（Elizabeth Bagley）3日表示，她在巴西利亞總統府高原宮的會議中，與魯拉總統討論了氣候變化、人權和民主的脆弱性，而魯拉和拜登也在會晤時將就這些議題展開對話。

巴西官方稱，這次的隨行人員將少於魯拉前往阿根廷和烏拉圭的訪問團隊，包括外交部長維艾拉（Mauro Vieira）、財政部長哈達德（Fernando Haddad）和環境部長席瓦（Marina Silva）。

席瓦預定在訪問期間與聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）的美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會面。

聖保羅大學（USP）國際關係研究所教授，巴西國際關係中心（Cebri）學術主任季馬瑞斯（Feliciano Sá Guimarães）指出，促進巴西和美國雙方受益的議題是環境和捍衛民主，魯拉和拜登都表示有興趣制定這些議程。

季馬瑞斯表示，自拜登上任以來，巴西前總統波索納洛政府與美國的關係並不好，但有趣的是，這段期間訪問巴西的美國官員都強調必須維護民主，而不是質疑選舉結果。

魯拉訪美團隊預定11日返回巴西。