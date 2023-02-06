我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其記者連線遇強震 他英勇扛女童逃命

開特斯拉用自動駕駛睡大覺 狂按喇叭15分鐘叫不醒

巴西總統魯拉將訪美 會晤拜登談民主合作

中央社╱聖保羅專電
巴西總統魯拉。（歐新社）
巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西總統魯拉將於9日抵達美國進行國是訪問，正式啟動兩國關係重整，並與美國總統拜登暢談環境與民主等議題，以實踐國際合作的多元發展。

巴西總統訪問團工作小組6日抵達華府，安排魯拉（Luiz Inpacio Lula da Silva）的官方議程。

除了預定10日與拜登（Joe Biden）在白宮會晤外，魯拉還將在同一天接見美國媒體和民主黨議員，包括佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）和紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio- Cortez）。

根據華府官網，兩國元首將討論美國對巴西民主的無條件支持，以及兩國如何繼續共同努力促進區域和世界各地的民主包容和價值觀。

魯拉與拜登的晤談內容還包括應對氣候變化、糧食安全、促進經濟發展、加強和平與安全、控制區域遷徙等多元議題。

去年10月，桑德斯與其他美國國會議員一起向拜登政府施壓，擺明立場反對時任巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發動政變。桑德斯也在第一時間祝賀魯拉在總統選舉中獲勝。

歐加修-寇蒂茲是主張美國應停止向目前在佛羅里達州的波索納洛提供庇護的國會議員之一。

新任美國駐巴西大使貝格里（Elizabeth Bagley）3日表示，她在巴西利亞總統府高原宮的會議中，與魯拉總統討論了氣候變化、人權和民主的脆弱性，而魯拉和拜登也在會晤時將就這些議題展開對話。

巴西官方稱，這次的隨行人員將少於魯拉前往阿根廷和烏拉圭的訪問團隊，包括外交部長維艾拉（Mauro Vieira）、財政部長哈達德（Fernando Haddad）和環境部長席瓦（Marina Silva）。

席瓦預定在訪問期間與聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）的美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會面。

聖保羅大學（USP）國際關係研究所教授，巴西國際關係中心（Cebri）學術主任季馬瑞斯（Feliciano Sá Guimarães）指出，促進巴西和美國雙方受益的議題是環境和捍衛民主，魯拉和拜登都表示有興趣制定這些議程。

季馬瑞斯表示，自拜登上任以來，巴西前總統波索納洛政府與美國的關係並不好，但有趣的是，這段期間訪問巴西的美國官員都強調必須維護民主，而不是質疑選舉結果。

魯拉訪美團隊預定11日返回巴西。

巴西 拜登 波索納洛

上一則

土耳其記者連線遇強震 大樓秒變平地 他英勇扛女童逃命

延伸閱讀

拜登將發表國情咨文 近7成民眾對他引領未來沒信心

拜登將發表國情咨文 近7成民眾對他引領未來沒信心
「不能讓中國嘲笑美領空」氣球風暴恐成強權對抗新關鍵

「不能讓中國嘲笑美領空」氣球風暴恐成強權對抗新關鍵
拜登7日發表國情咨文 主打「政績牌」

拜登7日發表國情咨文 主打「政績牌」
民調顯示 拜登、川普2024再交手？民眾沒興趣

民調顯示 拜登、川普2024再交手？民眾沒興趣

熱門新聞

以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
(取自Sky News推特)

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

2023-02-06 17:40
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險