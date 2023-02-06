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土耳其7.8強震敘利亞有感 美聯社：2國至少560死

編譯中心／綜合6日電
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，土耳其和敘利亞都有災情。圖為搜救人員將受傷的兒童帶離建築物坍塌現場。（路透）
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，土耳其和敘利亞都有災情。圖為搜救人員將受傷的兒童帶離建築物坍塌現場。（路透）

美東02:19更新

土耳其東南部靠近敘利亞地區今天發生規模7.8強震，美聯社報導，兩國至少有568人喪生。土耳其搜救單位表示，該國至少有284人死亡，440多人受傷；敘利亞至少有237死，630多人受傷。

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，圖為傷者在醫院接受治療。（Ge...
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，圖為傷者在醫院接受治療。（Getty Images）

美東01:37更新

土耳其東南部靠近敘利亞地區今天發生規模7.8強震，美聯社報導，兩國至少有360人喪生。土耳其至少有76人死亡，440多人受傷；敘利亞至少有237死，630多人受傷。

➤➤➤土耳其凌晨7.8強震 台灣教師憂餘震「躲車內到天亮」

▼當地一家超市監視器拍下地震發生當下的畫面，商品散落一地

來源：TGRT Video Haber

美東01:30更新

土耳其東南部靠近敘利亞地區今天發生規模7.8強震，美聯社報導，兩國至少有234人喪生數百人受傷，死亡人數預計還會攀升；兩國邊境地區至少有數十座建築物倒塌。

中央社報導，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在推特上表示，已立即派出救難隊前往災區，「我們希望盡快一起度過這場災難，並將災損降到最低」。

➤➤➤土耳其南部發生規模7.8強震 大樓瞬間倒塌、有人受困

美聯社6日報導，各官方統計數字加總之後顯示，土耳其至少有76人死亡，400多人受傷；敘利亞至少有111死，500多人受傷。

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，土耳其和敘利亞都有災情。圖為敘...
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，土耳其和敘利亞都有災情。圖為敘利亞伊德利卜省（Idlib）阿茲馬林鎮（Azmarin）建築坍塌受損。（美聯社）

土耳其馬拉特雅省（Malatya）靠近震央地區，省長沙辛（Hulusi Sahin）說，馬拉特雅省至少有130棟建築物倒塌。土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）則至少有15棟建築物倒塌。

在敘利亞西北部，敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）形容反抗軍控制地區的災情「慘重」，還說多棟建築物全部倒塌，許多民眾被困在瓦礫堆下。

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，圖為傷者在醫院接受治療。（Ge...
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，圖為傷者在醫院接受治療。（Getty Images）

敘利亞官方媒體報導，敘利亞北部大城阿勒坡（Aleppo）和中部城市哈瑪（Hama）有一些建築物倒塌。

法新社稍早報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地上午4時17分的地震測得規模7.8，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）附近。加濟安泰普省與敘利亞接壤。約15分鐘過後，附近地區又發生了一次規模6.7的淺層地震。

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，土耳其和敘利亞都有災情。圖為敘...
土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，土耳其和敘利亞都有災情。圖為敘利亞伊德利卜省（Idlib）阿茲馬林鎮（Azmarin）建築坍塌，並壓毀汽車。（美聯社）

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