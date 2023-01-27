巴西總統訪阿根廷 拉近關係盼改善雙邊貿易

巴西總統魯拉第三任期首次國際訪問選擇阿根廷，希望進一步暢通雙邊貿易管道。（歐新社）

巴西 總統魯拉第三任期首次國際訪問選擇阿根廷，重新拉近與艾柏托‧費南德茲（Alberto Fernández）領導的鄰國關係，希望進一步暢通雙邊貿易管道。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪問阿根廷的主要擔憂之一是兩國之間的貿易問題，阿根廷是巴西第四大貿易夥伴，僅次於中國、歐盟和美國。

南方共同市場（Mercosul）夥伴國家之間貿易交易建立共同貨幣 仍處於初期討論階段，各國必須簽署一項為出口融資 的條約，以促進向阿根廷進口商開放巴西銀行的信貸和支付擔保機制。

根據巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）指出，融資將經由巴西銀行（Banco do Brasil）通過擔保基金支援的信用證業務進行。

但巴西律師和政治分析家凱勒（Elanie Keller）表示，該提案仍需以更大的透明度進行詳細說明，以避免巴西銀行股票可能引發的市場投機事件。

巴西外貿局的數據顯示，2022年巴西與阿根廷的貿易順差為22億美元，與中國、歐盟、南美其他國家和其他亞洲國家的貿易順差分別為290億、66億、119億和164億美元。

聖保羅天主教大學（PUC-SP）金融學教授卡拉米科（Augusto Caramico）指出，過去巴西是阿根廷更好的合作夥伴，但鄰國因通貨膨脹的情況和去工業化，最終在進口排名中下降。

卡拉米科也認為，兩國之間貿易建立共同貨幣的想法仍需近一步詳細說明，例如一旦發生暫停提領（moratória）的情況，誰將承擔損失；但該倡議的確可能對國家之間的貿易平衡產生積極影響，因為阿根廷在市場上獲得美元有困難。

卡拉米科指出，對於在阿根廷的巴西公司來說，共同貨幣將為進入信貸市場提供便利，銀行可以查看資產負債表，並設法通過阿根廷貨幣以外的其他方式進行可預測的轉換。

巴西從阿根廷進口的主要產品之一是小麥。根據南方共同市場協定，阿根廷出口小麥到巴西的免稅額度為75萬噸，約占巴西進口量的15%；超過此額度，阿根廷就可以徵課關稅，而這也是阿根廷此刻無法放棄的收入來源。

卡拉米科指出，如果阿根廷經濟形勢改善，巴西就可以改善關稅談判，使小麥更便宜地抵達巴西，繼而降低麵包等產品價格。

卡拉米科還押注，雙邊貿易擴大也可使巴西公司在阿根廷市場上占有更多份額，例如紙漿和食品。

凱勒也看好巴西與阿根廷重新拉近關係，表示如果落實兩國領袖宣布的措施，巴西對外貿易將獲得巨大好處，例如降低外匯業務成本，擴大融資額度以及與鄰國簽訂的合同法律確定性更大。