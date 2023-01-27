海地多名員警遭黑幫殺害 警察闖機場向總理抗議

海地警察 今天封鎖街道並強行闖入主要機場 ，抗議最近有數名員警遭勢力持續擴大的武裝幫派殺害，這使得剛返國的總理亨利一度受困。

路透報導，目擊者說，穿著便衣但自稱是警察的抗議群眾先攻擊總理亨利（Ariel Henry）的官邸，之後在亨利訪問完阿根廷返抵國門時湧入機場。

亨利一度困在機場內，但今天稍晚回到首都太子港的住處，警方示威者跟隨在後抗議。目擊者聽到亨利住家附近傳出劇烈槍響。

海地國家警察與總理辦公室尚未立即回覆置評要求。

太子港周圍街道與通往北部數座城市的道路都遭抗議群眾封鎖。

事發時，有一群美國政府官員在海地訪問，美國國務院 發言人說，所有來自華府官員安然無恙，為了以防萬一，他們已把一些會議地點移到別處。

海地人權團體「全國人權捍衛網絡」（RNDDH）在聲明中說，自亨利2021年7月掌權以來，有78名員警遭到殺害，平均每個月就有5名警察死亡，而總理與國家警察總長埃爾伯（Frantz Elbe）須「為在他們執政時喪命的78條人命負責」。

全國人權捍衛網絡又說：「他們沒有採取任何行動，保護與維護這些選擇為國效命警察的性命，歷史將會記得。」

巴哈馬外交部今晚表示，總理已下令所有巴哈馬人在安全情況許可下盡快離開海地，包括外交人員在內。

巴哈馬外交部又說，海地警察稍早攔下巴哈馬的臨時代辦，取走他們的車輛與武器，但所有外交官與受困機場附近的5名平民都平安無恙。

根據海地國家警察與當地媒體，上週有4名員警在太子港附近遭黑幫擊斃；此外，警方昨天在利揚庫爾鎮（Liancourt）與黑幫爆發槍戰，造成7名警察死亡。

美國助卿尼科爾斯（Brian Nichols）向在最近暴力事件中喪命的警察家屬表示哀悼，稱美國會持續「讓犯下這些惡劣暴力案的人付出代價」。