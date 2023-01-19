我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC爆料 拜登將在「這天」後宣布競選連任

快看世界／假裝招聘者索取社安號 騙子專找被裁員工

百萬發行量掉到7.4萬 日本百年雜誌「週刊朝日」將停刊

中央社東京19日專電

日本的週刊雜誌市場逐漸萎縮，擁有逾100年歷史、日本歷史最久的綜合週刊雜誌「週刊朝日」今年5月將吹熄燈號。週刊朝日曾連載作家司馬遼太郎「街道漫步」系列「台灣紀行」。

週刊朝日於1922年創刊，不僅刊載政治、社會問題，也刊載過司馬遼太郎（1923－1996年）的「街道漫步」系列「台灣紀行」。

司馬1993年在旅日台裔作家陳舜臣的推薦下到台灣，分兩次完成了環島。他從1970年代開始在週刊朝日連載題為「街道漫步」的系列紀行。台灣紀行從1993年7月到1994年3月刊載，1994年5月，司馬與時任總統的李登輝對談「生在台灣的悲哀」的內容分兩次在同一週刊發表。

發行週刊朝日的朝日新聞出版在官網表示，1950年代週刊朝日的發行量逾100萬部，但去年12月的平均發行量大約是7萬4000部。週刊雜誌市場銷售量、廣告費在萎縮中，因此決定今年5月底停刊。

朝日新聞出版表示，100多年來承蒙讀者莫大的愛顧，由衷感謝，今後將更將把心力傾注於新聞網站AERA dot.、書籍部門。

此外，朝日新聞社發行的新聞學專門月刊「Journalism」將在今年3月號上市後停刊。

日本

上一則

伊拉克足球賽踩踏意外 已知2死逾80傷

延伸閱讀

日本芥川賞、直木賞得主公布 2獎項各有2名作家雙雙獲獎

日本芥川賞、直木賞得主公布 2獎項各有2名作家雙雙獲獎
財經簡訊

財經簡訊
往亡者屁股敲打…日本「地獄繪圖」儼如BL漫畫

往亡者屁股敲打…日本「地獄繪圖」儼如BL漫畫
中國出版審查升級 日本學者揭迫使認同一中

中國出版審查升級 日本學者揭迫使認同一中

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）

哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑

2023-01-14 05:46

超人氣

更多 >
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

慶McNuggets誕生40年 麥當勞18日免費送雞塊

慶McNuggets誕生40年 麥當勞18日免費送雞塊